Por Ernesto Núñez Albarrán



MÉXICO._ Jean Paul, un migrante haitiano de 51 años, ha decidido quedarse a vivir en México y, para ello, ha iniciado un trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que le permita rehacer su vida en este país.

Hace meses, tomó un vuelo de Haití a Chile y, desde el cono sur, emprendió una travesía de 19 días por Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México; un trayecto de más de 7 mil kilómetros hecho en autobús y en largas caminatas.

“Desde hace mucho tiempo la situación de Haití está muy mal, no hay presidente, no hay trabajo, no hay ley; en las calles hay muchos delincuentes; es un caos”, comenta.

A su lado, Mariétté Fonrose, una mujer de 43 años, asiente conforme Jean Paul avanza en su relato.

Ella tiene una hija, y prefirió llevarla consigo cuando decidió migrar, que dejarla en un país que ya no les ofrece nada.

Jean Paul y Matiétté son solo dos de los 300 migrantes que desde hace un mes acampan en los alrededores de la Comar, en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

La presencia de migrantes, principalmente haitianos, ha aumentado en el último mes, modificando el entorno y convirtiendo a la Plaza Giordano Bruno —aledaña al Museo de Cera, en la calle Londres— en un campamento con casas de campaña, baños portátiles, cocinas improvisadas y un módulo portátil de atención a cargo del gobierno de la ciudad.

En dos mesas, bajo una carpa, personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) de la CDMX levanta un censo de las personas que habitan la plaza; funcionarios brindan información sobre sus trámites, ofrecen alimentos, agua, servicio médico, e invitan a los migrantes a trasladarse a un albergue instalado hace 15 días en la alcaldía Tláhuac.