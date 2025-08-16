$!¿Quién era Camilo Ochoa, el influencer sinaloense que fue asesinado en Morelos?

Nacido en marzo de 1982 en Sinaloa, el influencer Carlos Ochoa Delgado vio su vida marcada por su vínculo con el narcotráfico, por los apoyos que contaba con el gobierno para detener al líder de una facción del crimen organizado y por su creciente popularidad adquirida en medios de comunicación digitales. De una familia acomodada económicamente, su padre Juan Francisco Ochoa es reconocido como el fundador de la conocida cadena restaurantera de El Pollo Loco, con primera sede inaugurada en 1975 en Guasave y cinco años después abriendo una sucursal en California, Estados Unidos.

A pesar de sus orígenes sinaloenses, Camilo vería gran parte de su crecimiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y sería hasta los 20 años aproximadamente cuando ya participaba en la empresa de su padre. Sin embargo, su vida daría un giro de tuercas con su secuestro en 2004 por el grupo de Los Zetas. Según testimonios del afectado, que años más tarde los daría en plataformas digitales, un grupo de 60 hombres a bordo de 15 camionetas arribaron a su domicilio para tomarlo por la fuerza y llevárselo con rumbo desconocido. Los responsables del delito se contactaron con su padre para solicitar una cantidad de dinero millonaria por la liberación de su hijo, siendo siete días después cuando accedieron a soltarlo y entregarlo de nuevo a su familia tras recibir tales recursos. Fue hasta el 2014 cuando se incorporó al Cártel de Sinaloa con la responsabilidad de controlar la plaza de Mazatlán, coincidentemente el año cuando fue capturado por segunda ocasión Joaquín “El Chapo” Guzmán, pasando el mando del Cártel a Dámaso López Núñez, conocido como “El Licenciado”. Según el mismo Ochoa Delgado y a través de entrevistas que brindó a medios nacionales años más tarde, fue durante esa etapa cuando colaboró con la Secretaría de Marina para combatir contra la facción de López Núñez. También se involucró en operaciones en domicilios mientras portaba equipo táctico e incluso que sería el responsable de aportar información a la corporación federal para abatir a Raúl Carrasco Lechuga, conocido como “El Chore”, quien era jefe de la plaza del ahora municipio Eldorado.