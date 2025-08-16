$!¿Quién era Camilo Ochoa, el influencer sinaloense que fue asesinado en Morelos?

Nacido en marzo de 1982 en Sinaloa, el influencer Carlos Ochoa Delgado vio su vida marcada por su vínculo con el narcotráfico, por los apoyos que contaba con el gobierno para detener al líder de una facción del crimen organizado y por su creciente popularidad adquirida en medios de comunicación digitales.
De una familia acomodada económicamente, su padre Juan Francisco Ochoa es reconocido como el fundador de la conocida cadena restaurantera de El Pollo Loco, con primera sede inaugurada en 1975 en Guasave y cinco años después abriendo una sucursal en California, Estados Unidos.
A pesar de sus orígenes sinaloenses, Camilo vería gran parte de su crecimiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y sería hasta los 20 años aproximadamente cuando ya participaba en la empresa de su padre.
Sin embargo, su vida daría un giro de tuercas con su secuestro en 2004 por el grupo de Los Zetas. Según testimonios del afectado, que años más tarde los daría en plataformas digitales, un grupo de 60 hombres a bordo de 15 camionetas arribaron a su domicilio para tomarlo por la fuerza y llevárselo con rumbo desconocido.
Los responsables del delito se contactaron con su padre para solicitar una cantidad de dinero millonaria por la liberación de su hijo, siendo siete días después cuando accedieron a soltarlo y entregarlo de nuevo a su familia tras recibir tales recursos.
Fue hasta el 2014 cuando se incorporó al Cártel de Sinaloa con la responsabilidad de controlar la plaza de Mazatlán, coincidentemente el año cuando fue capturado por segunda ocasión Joaquín “El Chapo” Guzmán, pasando el mando del Cártel a Dámaso López Núñez, conocido como “El Licenciado”.
Según el mismo Ochoa Delgado y a través de entrevistas que brindó a medios nacionales años más tarde, fue durante esa etapa cuando colaboró con la Secretaría de Marina para combatir contra la facción de López Núñez.
También se involucró en operaciones en domicilios mientras portaba equipo táctico e incluso que sería el responsable de aportar información a la corporación federal para abatir a Raúl Carrasco Lechuga, conocido como “El Chore”, quien era jefe de la plaza del ahora municipio Eldorado.
En 2015 fue cuando las autoridades lo arrestaron por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Su condena fue de 7 años y había sido internado en un principio en el Centro Penal de Mazatlán, sin embargo, fue trasladado como reo hacia la Penitenciaría de Los Mochis tras recibir amenazas de muerte.
Al salir libre en 2022, su influencia mediática se vio elevada con las múltiples declaraciones que ofreció sobre sus vivencias en distintos espacios digitales, como por ejemplo en el canal de YouTube de Gusri, donde se dio a conocer como personaje público y a vender la versión de ser el enemigo principal de “El Licenciado”, además de también ofrecer una entrevista con la periodista Adela Micha.
No obstante, su prestigio popular se vio afectado con los múltiples casos de estafa financiera tipo esquema Ponzi en los que fue acusado, donde presuntamente prometía altos rendimientos con poco riesgo hacia sus clientes, para acabar con el incumplimiento de pagos y derrumbando sus inversiones.
Desde entonces, a Camilo lo habían amenazado de muerte en Guadalajara, Tijuana, Sinaloa y también en Ciudad Juárez.
Ante las fuertes intimidaciones, el influencer sinaloense cambió su domicilio para quedarse a vivir en la Ciudad de México, donde empezaría a realizar colaboraciones con otros creadores de contenido y después iniciar su propio espacio en el canal de YouTube “Soy Camilo Ochoa”, el cual cuenta con 348 mil suscriptores y más de 3 mil 400 videos.
Con más de tres años lanzando videos a dicha plataforma, su vida llegaría a su fin con su asesinato registrado este sábado 16 de agosto del 2025 en el municipio de Temixco, en Morelos.
Según informes, fue alrededor de las 17:00 horas cuando al menos un civil armado ingresó a su vivienda del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca para dispararle en varias ocasiones hasta privarlo de la vida.
Camilo Ochoa fue encontrado muerto en el área del baño del domicilio con impactos de bala y evidentes huellas de tortura.