¿Quién era ‘El Mencho’?

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, de 58 años de edad, nació el 17 de julio de 1966 en la localidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán.

Su carrera delictiva inició hacia finales de la década de los 80, cuando emigró al norte de California, en Estados Unidos, para traficar heroína.

“El Mencho” fue detenido en 1992 y pasó tres años en una prisión estadounidense. Deportado, regresó a México, donde se consolidó como uno de los principales operadores del Cártel del Milenio.

En 2007 formó, junto a los hermanos González Valencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se dedicaba principalmente a transportar drogas sintéticas a Estados Unidos, pero que primero fungió como brazo armado del Cártel de Sinaloa, del cual se separó en 2010.

Oseguera Cervantes tenía diversas órdenes de aprehensión en México y una orden de detención provisional con fines de extradición, librada desde febrero de 2015 por un juez federal de la Ciudad de México.

La última vez que estuvo cerca de ser detenido el capo, fue el 1 de mayo de 2015, cuando un grupo de hombres armados a su servicio repelieron un operativo en el camino de Casimiro Castillo-Villa Purificación, en Jalisco, y derribaron un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.

El 16 de octubre de 2018, el Gobierno de Estados Unidos incrementó de 5 a 10 millones de dólares la recompensa que ofrecía por quién otorgara información para lograr la captura de “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El 15 de agosto de 2018, a través de la Procuraduría General de la República, el Gobierno federal mexicano ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información “veraz y útil” para ubicar y detener a “El Mencho”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), aumentó, el 4 de diciembre de 2024, de 10 a 15 millones de dólares, la recompensa para quien ofreciera información que permitiera su captura.

Este domingo 22 de febrero, fuerzas federales abatieron a Oseguera Cervantes durante un operativo federal llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco, que desató enfrentamientos y bloqueos en diversas zonas del estado e incluso en entidades vecinas.