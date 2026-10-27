¿Quién es Blanca Cruz, presidenta provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García, elegida el 27 de octubre como consejera presidenta provisional del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es una abogada y funcionaria electoral de carrera, originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, con más de una década dentro de la estructura del propio instituto.

Es licenciada en Derecho, con área de profundización en Derecho Constitucional y Amparo, y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Ingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante concurso público abierto y ocupó el cargo de vocal de Organización Electoral distrital del INE.

A los 25 años participó en la organización de la elección presidencial de 2012 en el distrito 14, con cabecera en Izúcar de Matamoros, Puebla, donde recorrió la zona rural de la región mixteca para la instalación de casillas.

El 22 de agosto de 2022, el Consejo General del INE la designó consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla para un periodo de siete años, en sustitución de Miguel Ángel García Onofre.

Desde esa presidencia encabezó la organización de los procesos electorales locales de la entidad.

El 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados la eligió consejera electoral del Consejo General del INE para el periodo que corre del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

El acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación Política, incluyó también a Frida Denisse Gómez Puga y a Arturo Manuel Chávez López, quienes ocuparon las consejerías que dejaron vacantes Dania Paola Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez.

La designación se aprobó con los votos de Morena y sus aliados, y la ley la obligó a separarse de inmediato del cargo en Puebla.

Al rendir protesta se comprometió a observar los principios de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad y paridad, con perspectiva de género.

“Expreso a ustedes mi profunda adhesión a estos principios de la función electoral y a los valores democráticos. Lo digo porque, contrariamente a algunas visiones, concibo la democracia como más, mucho más que un ritual cívico de plazos predeterminados, como una mera formalidad”, manifestó.

En entrevista con El Universal sostuvo que la confianza ciudadana en la autoridad electoral es una tarea colectiva y condición para la democracia en México.

Cruz García asumió las funciones que desempeñaba Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del INE luego de que se revelaran anomalías en contratos, conflictos de interés y presunta corrupción en asignaciones. La consejera conducirá el Consejo General mientras el instituto prepara el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y en tanto la Cámara de Diputados define la titularidad permanente del organismo.