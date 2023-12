De acuerdo con García, Javier Navarro, a quien él había nombrado encargado de despacho tras pedir licencia, le mostró una carta enviada por el PRI y el PAN en donde aceptaban la designación a cambio de un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para el próximo año, desistir de carpetas penales, no pagar impuestos por cinco años, nombrar a Adrián de la Garza como fiscal, entre otros puntos que no mencionó.

Licencia es un derecho humano no obligación, dice Samuel García

Samuel García argumentó no caer en desacato al no usar la licencia aprobada por el Congreso de Nuevo León, la cual dijo se trata de un derecho humano y no de una obligación.

El político de Movimiento Ciudadano (MC) insistió en que no necesita que el Congreso revoque la licencia, esto por tratarse de un documento unipersonal.

“La gente votó por Samuel García, tengo licencia que decidí no usar y por eso en automático ya le notifiqué a la Corte, al Congreso y al Tribunal, el interinato queda desairado... A Orozco lo respeto, a ver si lo veo en las próximas horas”, señaló.

García insistió que aunque Luis Enrique Orozco no haya sido notificado de que su nombramiento ha sido revocado, este no puede seguir desempeñándose como gobernador interino, por lo que tendría que regresar a la vice fiscalía.

Con información de ABC Noticias.