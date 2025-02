‘Quien no es del régimen es castigado’, dice Ministro Laynez tras exclusión de Norma Piña al aniversario de la Constitución

El Ministro Javier Laynez lamentó que algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran excluidos de la ceremonia del aniversario de la Constitución, encabezada este miércoles por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el Ministro aseguró que “quien no está de lado del régimen suele ser castigado y maltratado”.

Reconoció que ha habido diferencias con la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales, dijo, han continuado durante el actual Gobierno de Sheinbaum, principalmente por la reforma al Poder Judicial; sin embargo, consideró que hay momentos en que las diferencias deben dejarse a un lado.

“Por un momento las diferencias se deben de dejar a un lado, lo que estamos festejando es nuestra Constitución y creo que ahí, al menos en un momento de reflexión, se dejan a lado estas diferencias, pero ya vimos que no es el caso”, criticó.

Consideró que el hecho de que las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres sí fueran consideradas para la ceremonia es porque son afines al Gobierno de Morena.

“Definitivamente quien no sigue los designios del régimen suele ser castigado o maltratado y quien sí los sigue pues tienen todas las consideraciones en todos los sentidos como el caso del Tribunal Electoral y como es ahora con las tres colegas”, dijo Laynez.

“Qué bueno por ellas, pero creo que ni a ellas les aporta en su lucha por esta candidatura que ahora tienen, creo que eso no les aporta en que pudiesen dejar alguna idea de independencia e imparcialidad y creo que no aporta al debate público”, consideró.

Asimismo, el Ministro indicó que la elección judicial solo brindará incertidumbre y poca certeza jurídica ante el regreso de Donald Trump al poder.

“Estamos viendo un Poder Judicial desestabilizado que aporta muy poca certeza jurídica en el momento en que el País requeriría exactamente lo contrario. Certeza para la inversión, certeza para los contratos”, añadió.



Corte no está invitada a aniversario de la Constitución

La Presidenta Sheinbaum decidió no invitar a las y los ministros de la Suprema Corte a la ceremonia por el 108 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, tras las diferencias que surgieron en torno a la suspensión de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial.

A pregunta expresa sobre si la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, estaría invitada a la ceremonia del próximo 5 de febrero, la Mandataria respondió durante su conferencia matutina: “No, no está invitada, la Corte no está invitada. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”.

A consideración de la Mandataria, la Suprema Corte no ha mostrado respeto hacia su Gobierno y no ha cumplido con lo establecido en la reforma constitucional del Poder Judicial.

“Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto de un lado y de otro, entonces hasta ahora la Corte pues ¿qué es lo que ha estado haciendo, la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces en esta ocasión sí tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución”, sostuvo.



El gesto de la Presidenta de la Corte a AMLO en el aniversario de la Constitución

En 2023, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte no se levantó de su asiento durante el acto protocolario del 106 aniversario de la Constitución de 1917 encabezado por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió no sentarse cerca de ella en esa ocasión.

López Obrador se sentó cerca de los titulares de la Sedena y la Semar, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, y desplazó a Norma Piña y a Santiago Creel, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados en ese momento.

En redes sociales reportaron que los cambios se realizaron de último minuto. No obstante, estos fueron notorios debido a que la Presidenta de la Corte y Creel fueron blanco de críticas de Andrés Manuel al considerarlos parte del grupo conservador que interfería en su Gobierno.

Tras los movimientos protocolarios de último momento, Jesús Gutiérrez Cuevas, ahora ex vocero de Presidencia, criticó a la Ministra, pues le molestó que no se levantara para aplaudir al ex Mandatario.

“En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”, escribió.