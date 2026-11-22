La captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo” Isidro, en Guasave, Sinaloa, tuvo entre sus participantes en el operativo a dos agrupaciones de élite de las fuerzas de seguridad mexicanas: los Murciélagos, del Ejército; y los Lobos, de la Guardia Nacional.
Ambos cuerpos cuentan con preparación especializada para intervenir en situaciones de alto riesgo, pero pertenecen a instituciones diferentes y tienen funciones particulares dentro de las fuerzas federales.
¿Quiénes son los Murciélagos del Ejército Mexicano?
Los llamados Murciélagos son integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, unidades de élite con preparación especializada para cumplir misiones de seguridad nacional y operaciones de alto riesgo.
También conocidos históricamente por su relación con los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), estos elementos son seleccionados y entrenados para desempeñar tareas que requieren capacidades físicas, psicológicas y militares distintas a las de las tropas convencionales.
El sobrenombre de Murciélagos se relaciona con el distintivo que identifica a esta agrupación, aunque su nombre institucional es Cuerpo de Fuerzas Especiales. Su participación en operativos de alto impacto responde a las capacidades de este tipo de unidades para intervenir en escenarios complejos.
¿Qué son los Lobos de la Guardia Nacional?
Los Lobos son integrantes de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional, una unidad especializada que cuenta con personal capacitado para responder ante situaciones de alto riesgo y realizar intervenciones de reacción inmediata.
Esta agrupación forma parte de la Guardia Nacional y sus funciones están enfocadas en apoyar las labores de seguridad pública, atender amenazas y participar en misiones especializadas que requieren una respuesta de mayor capacidad operativa.
A diferencia de los Murciélagos, que pertenecen al Ejército Mexicano, los Lobos están adscritos a la Guardia Nacional, aunque pueden trabajar en coordinación con otras fuerzas federales en operativos de seguridad.
Murciélagos y Lobos participaron en la captura de ‘El Chapo’ Isidro
La detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo” Isidro, ocurrió el 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, durante un operativo en el que participaron fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, las acciones se realizaron mediante coordinación de labores de inteligencia con Estados Unidos. Durante el despliegue también participaron elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
En el mismo operativo fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como presunto operador financiero.
La captura provocó reacciones violentas y bloqueos en distintos puntos de Sinaloa, por lo que autoridades desplegaron acciones para restablecer la circulación y mantener la seguridad en la entidad.