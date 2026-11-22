La captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo” Isidro, en Guasave, Sinaloa, tuvo entre sus participantes en el operativo a dos agrupaciones de élite de las fuerzas de seguridad mexicanas: los Murciélagos, del Ejército; y los Lobos, de la Guardia Nacional.

Ambos cuerpos cuentan con preparación especializada para intervenir en situaciones de alto riesgo, pero pertenecen a instituciones diferentes y tienen funciones particulares dentro de las fuerzas federales.



¿Quiénes son los Murciélagos del Ejército Mexicano?

Los llamados Murciélagos son integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, unidades de élite con preparación especializada para cumplir misiones de seguridad nacional y operaciones de alto riesgo.

También conocidos históricamente por su relación con los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), estos elementos son seleccionados y entrenados para desempeñar tareas que requieren capacidades físicas, psicológicas y militares distintas a las de las tropas convencionales.