Quisieran que Ebrard y Sheinbaum se pelearan por Línea 12 del Metro: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios quieren poner a pelear al Marcelo Ebrard Casaubón y a Claudia Sheinbaum Pardo, por el dictamen del desplome de la infraestructura entre las estaciones Tezonco y Olivos, de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo y que dejó un saldo de 26 personas fallecidas, así como de 100 lesionados.

“”Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso [...] porque están ellos los conservadores muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo a lo mejor surgen, pero en el flanco izquierdo ahí hasta para tirar para arriba, hasta para prestar, ellos le apuestan a eso, a que nos fraccionemos, se van a quedar con las ganas”, indicó el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, de este lunes, el político tabasqueño pidió esperar el dictamen respecto al “lamentable accidente” del derrumbe en la Línea 12 del STC Metro de la capital de la República, que, adelantó, se va a dar a conocer esta misma semana.

Ayer domingo 13 de junio, una investigación titulada ‘Por qué colapsó la Línea 12 del Metro de Ciudad de México’, publicada en el diario estadounidense The New York Times (NYT), indicó que el desplome de la infraestructura sucedió porque clavos de acero que debieron sostenerla no fueron soldados de forma adecuada, entre prisas por inaugurar la obra antes de terminar el periodo de Marcelo Ebrard Casaubón como Jefe de Gobierno.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que independientemente de la investigación judicial y del castigo a los responsables, lo importante es que se pueda pronto rehabilitar la Línea 12 del STC Metro porque es un servicio que beneficia a muchas personas del Estado de México y de la ciudad.

“Hay que esperar el dictamen, es una investigación que hizo The New York Times y con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información”, dijo López Obrador.

“Hay que esperar el dictamen, tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el por qué de este lamentable accidente, que ocasionó el que se venciera esta trabe y que perdieran la vida en este accidente 26 personas, a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares”, insistió el Presidente.

“No nos adelantemos. El sensacionalismo, el amarillismo del Reforma y de otros periódicos conservadores sacan raja política. Todo lo que considera que nos afecta lo magnifican. No hay nada, absolutamente, de objetividad. Solo informan lo que les conviene y lo que nos afecta”, abundó el político tabasqueño.

“No alcanza la Jefa de Gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad, en todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra”, argumentó el mandatario nacional.

“Hay que seguir informando hasta que se aclare y no haya manipulación, no solo en México hay pasquines, hasta los periódicos más famosos actúan con falta de ética y manipulan, es un problema mundial la falta de ética en los medios informativos, el no actuar en apego a la verdad”, finalizó López Obrador.