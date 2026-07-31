‘R1’ ordenó matar a Manzo por sentirse provocado, revela Harfuch; ‘Mencho’ supo de asesinato

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, ordenó el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, porque la célula criminal a la que pertenece consideraba que el político los provocaba.

Expuso que esa versión proviene de los testimonios recogidos en las audiencias de algunos de los 31 detenidos por el crimen, y precisó que aún falta obtener la declaración de Álvarez Ayala, integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el 30 de julio de 2026.

“Lo que refieren en varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente, lo mencionan algunos detenidos, es una provocación del Presidente Municipal hacia el grupo criminal. Habrán más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante”, declaró durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Explicó que la percepción de provocación se habría originado en la presencia del Alcalde durante operativos de detención realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como en las alusiones públicas que Manzo Rodríguez hacía respecto a la organización criminal.

“Es a lo que se refieren ellos, los detenidos son los que mencionaron ese término, provocación, por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa o Guardia Nacional tenían varias detenciones él obviamente, el alcalde a veces estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal, sin embargo, es un crimen sumamente cobarde atribuido a esta célula criminal que decidió quitarle la vida, entonces ya se irá acreditando exactamente el móvil conforme avancen las investigaciones”, agregó.

García Harfuch añadió que existen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, extinto líder del CJNG y de jerarquía superior a la de “R1”, tuvo conocimiento del asesinato, sin que ello implique que lo haya ordenado.

“Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Oseguera tuvo también conocimiento sobre este crimen, que era de más alta jerarquía que ‘R1’”, afirmó.

Al ser cuestionado respecto a si podía presumirse una orden emitida por Oseguera Cervantes, respondió que los elementos disponibles apuntan únicamente a que el capo estaba enterado del homicidio.

“Más que la orden, los indicios que tenemos por dos testimonios, intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, es que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó, quien lo ordenó fue ‘R1’”, precisó.

Indicó que el móvil quedará plenamente acreditado conforme avancen las investigaciones y que se darán a conocer más elementos en su momento.