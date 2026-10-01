‘Rachel’ alcanza categoría 2 frente a Baja California Sur y Jalisco

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la madrugada de este 1 de octubre, mientras avanzaba por el Océano Pacífico frente a las costas del occidente mexicano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

El sistema alcanzó ese nivel alrededor de las 03:00 horas, tiempo del centro de México, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora.

Su desplazamiento se registró hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

Al momento del reporte, el centro del huracán se localizó a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Un ciclón recibe la clasificación de huracán categoría 2 cuando sus vientos máximos sostenidos se ubican entre 154 y 177 kilómetros por hora.

El SMN previó oleaje de cuatro a seis metros de altura en las costas de Jalisco y Colima, de tres a cinco metros en el sur de Baja California Sur, y de dos a cuatro metros en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

Para Baja California Sur se pronosticaron vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en Sinaloa, Nayarit y Jalisco se anticiparon vientos de 20 a 30 kilómetros por hora.

Las precipitaciones asociadas podrían ocasionar deslaves, caída de rocas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas, por lo que la dependencia federal exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de protección civil.

Pese a la intensificación, no se pronosticó que el centro del huracán ingresara a territorio nacional en las horas siguientes, aunque sus bandas nubosas mantendrían condiciones adversas a varios cientos de kilómetros de su núcleo.

La trayectoria prevista contempla que el sistema continúe alejándose de las costas mexicanas: para el 2 de octubre se ubicaría a 410 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, y para el día 4 permanecería como categoría 2 a 420 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

“Rachel” se formó en aguas del Pacífico tras el paso del huracán “Polo”, que tocó tierra en Baja California Sur en los primeros minutos del 29 de septiembre de 2026 como categoría 2, impactó posteriormente Sonora con una intensidad menor y después se degradó a depresión tropical.

Las condiciones generadas por el ciclón se sumaron a otros sistemas meteorológicos que mantuvieron lluvias en buena parte del País, con acumulados que alcanzarían los 150 milímetros en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.