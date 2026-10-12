‘Rachel’ deja cuatro muertos en Ensenada, Baja California

El cuerpo de Aarón, un niño de cuatro años, fue localizado el 12 de octubre de 2026 en Maneadero, Ensenada, Baja California, donde las lluvias de la tormenta tropical Rachel arrastraron a varias personas por la crecida de los arroyos. Con ese hallazgo sumaron dos menores de edad y cuatro víctimas mortales en total en esa zona.

El menor fue encontrado junto con Silvia, de 30 años, en el rancho Richi, en el ejido Oaxaca. En otro punto, a la altura del kilómetro 4 de la carretera a La Bufadora, fue localizado el cuerpo de Ivón, de 35 años.

Los tres hallazgos se sumaron al de Regina Ivonne Terán Burgos, de 13 años, cuyo cuerpo fue recuperado el día 11 del mismo mes y año entre la maleza de un arroyo, frente al rancho Magaña, cerca de la carretera a La Bufadora.

Las víctimas fueron sorprendidas por las corrientes que crecieron durante las lluvias del fin de semana. En la zona rural de Ensenada, el agua arrastró viviendas de madera y dejó a varias familias sin comunicación, mientras los equipos de emergencia continuaron la búsqueda de personas no localizadas.

Aunque no existía una cifra unificada de desaparecidos, entre las personas reportadas como no localizadas figuraron Rosa María, de 42 años; Luis Fernando, de 17; Rosalinda, de 23; Leonel, de 10, y Gael Gustavo, de 14 años. Elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina (SEMAR), policías y rescatistas mantuvieron los operativos en los cauces y en las comunidades afectadas.

En la colonia San Francisquito, el desbordamiento del arroyo El Pípila obligó a evacuar a alrededor de 30 familias, según informó Claudia Agatón Muñiz, alcaldesa de Ensenada. Además, 182 personas permanecieron resguardadas en los refugios temporales habilitados en el municipio.

En otro operativo, 32 personas, entre ellas 13 niñas y niños, así como tres perros, fueron evacuadas por vía aérea del rancho Génesis, luego de quedar aisladas por las lluvias. El grupo se encontraba en la parte alta de un cerro, en una zona donde la crecida de los arroyos y las condiciones del terreno impidieron el acceso por tierra.

Para ponerlos a salvo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron cinco viajes en helicóptero, además de un vuelo de reconocimiento que facilitó el ingreso de los rescatistas.

Las lluvias también inundaron el Hospital General de Ensenada, donde ocho pacientes tuvieron que ser evacuados. A ello se sumaron inundaciones en vialidades, vehículos varados, caída de árboles y postes, así como cortes de energía eléctrica en al menos 25 colonias.

En la zona rural, la corriente arrastró alrededor de 10 viviendas de madera en los ranchos Génesis y Rancho Abierto. Las condiciones de los cauces, cubiertos de lodo, basura y vegetación, complicaron las labores de búsqueda.

Las autoridades mantuvieron la coordinación para atender las afectaciones y pidieron a la población evitar cruzar arroyos y vados, limitar los desplazamientos y reportar cualquier emergencia al 911.