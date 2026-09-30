‘Rachel’ se intensifica a huracán frente a Jalisco y Michoacán; dejará lluvias intensas en 17 entidades

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronosticó para este 30 de septiembre lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de 17 entidades del País, además de vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Jalisco y Colima, tras la intensificación del huracán Rachel a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

A las 00:00 horas tiempo del centro de México, Rachel alcanzó la categoría 1.

El sistema se localizó a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Las lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, se pronosticaron en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (suroeste), Coahuila (norte y este), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (norte, centro y oeste). Las precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, correspondieron a Nayarit (sur), Zacatecas (centro y norte), Estado de México (centro y norte), Puebla (sureste), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Campeche (sur y norte), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (este y norte).

Las lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, se previeron en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Guanajuato (norte y este), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz (norte, centro y sur) y Tabasco (oeste, sur, este y sureste), mientras que los chubascos, de 5 a 25 milímetros, se ubicaron en Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Según el reporte matutino del SMN, dichas precipitaciones serán ocasionadas por la circulación del Huracán Rachel, el frente frío número 1 —el primero de la temporada—, una circulación ciclónica, vaguadas en altura, el monzón mexicano y canales de baja presión.

Las lluvias podrán acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que el organismo exhortó a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Respecto a los vientos, además de las rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Jalisco y Colima, se pronosticaron rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Michoacán (oeste) y Oaxaca (costa); de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, y de la misma intensidad, pero de componente sur, en Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte).

Rachas de 30 a 50 kilómetros por hora se previeron en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en costas de Guerrero y Chiapas.

El oleaje previsto alcanzará de 4 a 6 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; de 2.0 a 3.0 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca, y de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y costa de Chiapas.

El SMN advirtió que los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En materia de temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio mexicano, además de la península de Yucatán.

Se pronosticaron máximas de 35 a 40 grados en Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noreste), Sonora (noroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Oaxaca (este), Chiapas (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas (norte), Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Ante las altas temperaturas, la Conagua exhortó a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar atención especial a la niñez y a los adultos mayores.

En el Valle de México se previó cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco durante la mañana, con frío en zonas montañosas del Estado de México, y por la tarde ambiente cálido con cielo nublado y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (suroeste y oeste) y lluvias fuertes en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 grados y la máxima de 25 a 27 grados; en Toluca, Estado de México, la mínima oscilará entre 10 y 12 grados y la máxima entre 23 y 25 grados.