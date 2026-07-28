$!Radio y televisión podrían ser multadas si se vulneran derechos de audiencias, señala Luisa María Alcalde

La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias contemplan multas y sanciones contra concesionarios de radio y televisión, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó revisar si la regulación debería extenderse a la prensa escrita y a las plataformas digitales.

Explicó que las sanciones serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos de las audiencias.

“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”, afirmó Alcalde Luján durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Ahí presentó el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.

Las disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para empresas programadoras.

Sheinbaum Pardo precisó que la prensa escrita y las plataformas digitales quedaron fuera del proyecto, debido a que las facultades de la CRT se limitan a la radio y la televisión.

“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad”, expresó.