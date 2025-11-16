Ramírez Bedolla nombra a José Cruz Medina como nuevo titular de Seguridad de Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, nombró a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
“Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en plena coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, publicó en sus redes sociales.
El gobernador se reunió el pasado 13 de noviembre con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, como parte del despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas por el Plan Michoacán.
El gobierno de Michoacán destacó que Cruz Medina es experto en inteligencia y seguridad, y “posee una trayectoria sólida de más de dos décadas en labores operativas, inteligencia táctica e investigación policial”.
José Antonio Cruz Medina se desempeñaba como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado en áreas de análisis, inteligencia y operación policial. El gobierno señaló que su incorporación a la Secretaría de Seguridad estatal “busca reforzar las acciones (...) en materia de combate a la delincuencia y reducción de la violencia”.
De acuerdo con el comunicado oficial, José Antonio Cruz Medina fue subsecretario de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad en octubre de 2022 y ocupó puestos estratégicos como director general de operaciones técnicas y tácticas de la división de investigación de la extinta Policía Federal.
“Su experiencia incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California, así como director en la Guardia Nacional, donde estuvo comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro, a cargo del área de investigación de campo”, se destacó.
Designan a nuevo subsecretario
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, también designó a Ramsés Adalid Vega Sayabedra como nuevo titular de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
Vega Sayabedra es licenciado en derecho por la Universidad INACE y cuenta con una “trayectoria sólida en materia de operación, inteligencia y disciplina policial, tanto en el ámbito militar como civil”, de acuerdo con un comunicado.
El nuevo subsecretario cuenta con experiencia de siete años de servicio activo en el Ejército Mexicano. Ocupó cargos en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, y fungió como instructor de grupo táctico en la Dirección de Seguridad Pública de Tarímbaro.