Ramírez Bedolla nombra a José Cruz Medina como nuevo titular de Seguridad de Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, nombró a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

“Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en plena coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, publicó en sus redes sociales.

El gobernador se reunió el pasado 13 de noviembre con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, como parte del despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas por el Plan Michoacán.

El gobierno de Michoacán destacó que Cruz Medina es experto en inteligencia y seguridad, y “posee una trayectoria sólida de más de dos décadas en labores operativas, inteligencia táctica e investigación policial”.

José Antonio Cruz Medina se desempeñaba como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado en áreas de análisis, inteligencia y operación policial. El gobierno señaló que su incorporación a la Secretaría de Seguridad estatal “busca reforzar las acciones (...) en materia de combate a la delincuencia y reducción de la violencia”.