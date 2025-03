Rancho de Teuchitlán estaba bajo resguardo estatal, dice Sheinbaum; pide investigación para deslindar responsabilidades

El rancho de Teuchitlán, Jalisco, donde se localizaron hornos crematorios y restos óseos, se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía estatal desde septiembre de 2024, cuando se llevó a cabo el primer cateo, informó este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta nueva información despierta nuevas interrogantes sobre el tema, ya que hace unos días, la propia Fiscalía de Jalisco determinó, con base en análisis periciales, que no hubo actividad en el rancho desde que se llevó a cabo ese primer aseguramiento hasta la llegada de los colectivos de la sociedad civil.

“Habría que ver exactamente qué pasó con la fiscalía estatal en el resguardo no porque haya algo mal, no, no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original, qué se hizo que se resguardara también por un tiempo los inmuebles”, dijo al respecto en su conferencia matutina.

La Mandataria insistió en que primero se debe llevar a cabo una investigación sobre los hallazgos en el predio antes de llegar a conclusiones. Hasta ahora, dijo, sólo cuentan con información de colectivos de búsqueda locales y con algunos datos de la Fiscalía estatal.

“Tenemos fotografías aisladas pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información y a partir de esa investigación pues ya todo lo que tengan que hacer la Fiscalía”, agregó.

En días pasados, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, indicó que antes de que se decida atraer el caso, se realizará una investigación sobre la actuación de las autoridades municipales, estatales y los antecedentes de lo que ocurrió en el predio.

“Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso, es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”, dijo en la conferencia matutina del 11 de marzo.

De acuerdo con Sheinbaum, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación se abrirán las carpetas correspondientes y se procederá a deslindar responsabilidades.

“Lo primero en este caso de este predio que se encontró pues saber realmente qué hay ahí adentro, que se hagan los peritajes sea de la Fiscalía estatal si ya inició o de la Fiscalía General (de la República), ver las responsabilidades de las autoridades y también de los grupos delictivos, pero necesitamos información”.

“Este no es un asunto político, este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación y ya después con el deslinde de responsabilidades”, sostuvo.

Ayer, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la FGR atraerá el caso e informó que personal de la Comisión Nacional de Búsqueda llegará en esta semana al Estado para colaborar en las indagatorias.



El hallazgo

El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, a poco más de 50 kilómetros del centro de Guadalajara.

El rancho fue cateado previamente, el 18 de septiembre de 2024, por elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por estos hechos.