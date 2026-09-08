Raptan hombres armados a niño de dos años en Coronango, Puebla

Sujetos a bordo de un vehículo gris sin placas secuestraron a Dastan Chavarría Martínez, un menor de dos años de edad, en la zona de Misiones de San Francisco, en el Municipio de Coronango, Puebla, según informó la Comisaría de Seguridad municipal el 8 de septiembre de 2026.

Los agresores también intentaron privar de la libertad a la madre del menor, quien forcejeó con uno de los captores y logró salir del automóvil. Cuando el vehículo arrancó, la mujer se aferró a una de las puertas y posteriormente cayó al pavimento, según un video del momento del ataque.

La Comisaría de Seguridad difundió una ficha de búsqueda con los datos del menor y solicitó la intervención de la población para dar con su paradero. La corporación habilitó dos números de emergencia para recibir cualquier información: 222 511 1213 y 222 511 1308.

“Solicitamos la valiosa colaboración de la ciudadanía para localizar al menor Dastan Chavarría Martínez, de 2 años de edad”, publicó la Comisaría de Seguridad. La dependencia agregó que “Dastan fue sustraído a su mamá en la zona de Misiones de San Francisco” y subrayó que la participación ciudadana resulta fundamental para que el niño regrese a salvo con su familia.

Coronango forma parte de la zona metropolitana de Puebla, colindante con el corredor industrial que conecta a la capital estatal con San Martín Texmelucan, una región donde las autoridades han registrado incidencia de delitos de alto impacto.

Hasta el corte informativo, las autoridades no habían reportado detenciones relacionadas con el hecho ni precisado el móvil de la sustracción del menor.