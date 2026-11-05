Raquel Buenrostro rastrea hasta el CISEN de 1989 a proveedores del INE

Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la trayectoria de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios vinculados con contratos de material electoral, desde su paso por la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional hasta la constitución de seis empresas que participaron en licitaciones del Instituto Nacional Electoral y de organismos electorales locales.

Según la presentación, los dos hermanos ingresaron en 1983 a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, dependiente de la Segob.

José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó allí como secretario particular del entonces director general, Juan Carlos Padilla Aguilar, y Raymundo Francisco Hernández Casillas ocupó, en 1987, un puesto en el área de Recursos Financieros y Materiales.

En 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Cisen e incorporó a José Alfredo Hernández Casillas como su secretario particular, mientras que Raymundo Francisco Hernández Casillas se integró al área de Investigaciones.

En ese periodo, el Presidente era Carlos Salinas de Gortari, la Segob estaba encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios, el Cisen era dirigido por Jorge Carrillo Olea y la organización de las elecciones federales permanecía bajo control de esa dependencia.

Reportes de inteligencia consultados por SinEmbargo precisan que José Alfredo Hernández Casillas laboró en el Cisen del 1 de enero al 1 de octubre de 1989, tras haber trabajado en el Registro Nacional de Población del 1 de junio de 1983 al 31 de diciembre de 1988.

Raymundo Francisco Hernández Casillas estuvo en el Cisen del 16 de febrero al 1 de noviembre del mismo año, con el cargo de subjefe de Investigaciones, y antes prestó servicios en el Registro Nacional de Población del 1 de abril de 1986 al 15 de febrero de 1989.

La presentación identificó seis compañías relacionadas con los hermanos: Formas Finas y Materiales, con registro FFM971204EB5; Cajas Graf, CGR930630I15; Seriplast de México, SME0809253S4; Comercializadora JVLY, CJV1511231X0; Corporativo ZEG, CZE151211HC7, y Formas Finas Fernando Fernández, FFF920214SQ7.

La información corporativa se atribuyó a registros de la Secretaría de Economía, mediante el Sistema Integral de Gestión Registral.

Tres de esas empresas, Formas Finas y Materiales, Cajas Graf y Formas Finas Fernando Fernández, tienen denuncias ante la Fiscalía General de la República, según el mismo documento.

Una de las láminas, titulada “Simulación de competencia en las licitaciones en materia electoral!, describe un mecanismo en el que las seis compañías presentarían propuestas dentro de una misma licitación pública del INE o de un Organismo Público Local Electoral: cinco ofrecerían precios simulados y una formularía la propuesta ganadora.

El esquema expuesto no constituye el resultado de una investigación ministerial ni una resolución que acredite responsabilidades penales.

Buenrostro Sánchez señaló que, tras el traslado de Padilla Aguilar a la administración pública del Estado de México, los hermanos dejaron el servicio público y constituyeron empresas.

En 1999 comenzaron a participar como proveedores en materia electoral en esa entidad, con la compañía Cartonera Plástica, constituida en 1988.

En 2005, un contrato de los hermanos Hernández Casillas derivó en un escándalo en el Estado de México que obligó a renunciar a siete consejeros electorales.

La funcionaria agregó que entre 2012 y 2013 el grupo creó más empresas y que la reforma político-electoral de 2014 otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a los consejeros de los 32 organismos electorales locales.

“Esta red no nació hace dos años, nació por lo menos hace 27 años”, afirmó Sheinbaum Pardo durante la conferencia.

Rechazó que el caso de la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció el 26 de octubre, se explique por una militancia partidista.

“Quisieron presentar la idea, a la hora en que salen estos videos y grabaciones, de que el problema era Guadalupe Taddei y que ella es de Morena. Esa era la narrativa”, dijo.

También ubicó a Padilla Aguilar en el Frente Cívico Nacional en el Estado de México desde 2022 y, actualmente, en el partido Somos, donde coinciden los ex integrantes del INE Marco Antonio Baños, representante suplente ante el instituto; Edmundo Jacobo Molina, titular del Centro de Formación y Profesionalización Política, y Lorenzo Córdova Vianello, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano.

El Gobierno federal planteó revisar cómo se formó y se consolidó la red empresarial, qué relaciones mantuvo con autoridades electorales y de qué manera participó en las contrataciones públicas durante distintas administraciones.