Raquel Buenrostro rinde protesta como titular de la Secretaría de Economía Federal

MÉXICO._ Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, tomó protesta, la tarde del 7 de octubre del 2022, a Raquel Buenrostro Sánchez, como la nueva titular de la Secretaría de Economía (SE), en sustitución de la política sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo.

“Esta mañana, el primer mandatario anunció el nombramiento de Buenrostro Sánchez, a quien reconoció por su buen desempeño y resultados en materia de recaudación, y dijo que se trata de una servidora pública ejemplar que cuenta con toda su confianza”, indicó la SEGOB, en un comunicado.

“Cuenta con más de 25 años de experiencia en la administración pública. Durante su gestión, el SAT obtuvo reconocimientos internacionales por su política fiscal, respuesta fiscal ante la pandemia de Covid-19, aumento en ingresos tributarios, entre otros”, se agregó en el comunicado de la SEGOB.

Raquel Buenrostro Sánchez, quien era jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), desde el 19 de diciembre del 2019, será la nueva titular de la Secretaría de Economía (SE), en sustitución de la política sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo, según lo informó el 7 de octubre del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“He tomado la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro como secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, donde también fue cuestionado sobre quién la sustituirá en el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Vamos poco a poco”, respondió el político tabasqueño.

¿QUIÉN ES RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ?

Antes de ser la jefa del SAT, Buenrostro Sánchez fungió como titular de la Oficialía Mayor de la SHCP, cargo en el que le sucedió Thalía Concepción Lagunas Aragón, que era coordinadora técnica de la Presidencia.

Buenrostro Sánchez es egresada de la licenciatura en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, cuenta con una Maestría en economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cursó un posgrado en Economía en el Colegio de México (COLMEX).

La ex jefa del SAT llegó a la administración pública cuando López Obrador se convirtió en jefe del Gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. En ese entonces Buenrostro Sánchez fue directora de Política Fiscal en el equipo a cargo de Carlos Urzúa Macías, quien era el titular de la Secretaría de Finanzas del GDF.

Fue titular de la Dirección General de Innovación y Calidad, de la Secretaría de Educación Pública (SEP). También directora de Administración de la Secretaría de Turismo (SECTUR), ambos del Gobierno Federal. También fungió como gerente de Planeación y Desarrollo de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Buenrostro Sánchez sustituyó a Margarita Ríos-Farjat en el órgano desconcentrado de la SHCP, quien el 5 de diciembre del 2019 fue electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el Pleno del Senado de la República.

TATIANA CLOUTHIER RENUNCIA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; LEE CARTA CASI LLORANDO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el 6 de octubre del 2022, que la política sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo, le entregó una carta en la que le informaba que deseaba dejar su cargo como titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, pero no de “la lucha por la transformación del país”. Sin dar un motivo específico el mandatario nacional explicó que recibió la misiva, la aceptó y decidió despedirla públicamente, porque “no puede ella salir por la puerta de atrás”.

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana [Clouthier] en donde me comunica que desea retirarse del Gobierno, no de la lucha de la transformación del país y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado está decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y repito, vamos a sentir su ausencia”, señaló el político tabasqueño.

Durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la política sinaloense leyó casi llorando la carta que le envió al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que no se generarán especulaciones, en la misiva agradeció que haya sido invitada a jugar en las “ligas mayores” y comentó que “uno debe saber cuándo debe retirarse de juego”.

“Estimado presidente aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me haz dado para caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en la ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México, la misma dinámica ha sida en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país”, dijo Clouthier Carrillo.

“No obstante uno debe de saber cómo en juego cuando retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra puesta hasta en el público y en la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio (del presente año) y lo reitere el 9 de septiembre (del 2022) mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común a ser una más que trabaja por la patria ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país quisiera decir mucho sin embargo lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias”, agregó la política sinaloense.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dio cuenta de que no abrazó a Tatiana Clouthier Carrillo, después de que la política sinaloense leyó los motivos de su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el político tabasqueño manifestó que quiere mucho a Clouthier Carrillo, por lo que le envió “besos”. Asimismo, aseguró que sus adversarios “inventarán de todo”.

“Tatiana ya lo dije, es una mujer con principios y recta, y con criterio. Si fuesen otras razones (de su renuncia), pues lo hubiese manifestado”, dijo el mandatario nacional. “Presidente, usted no la abrazó, ella sí lo abrazó, usted no la abrazo”, le señaló un reportero.

“Ahhh, miren (llevando su mano derecho a la boca y enviando besos) para Tatiana, que la quiero mucho [...] No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya exprese, nuestro adversarios no van a estar conformes con nada”, manifestó López Obrador.

“¿Tatiana se fue por desacuerdo con la militarización?”, le preguntó otro periodista más tarde. “No, no, fue en los mejores términos, ella habló en julio, lo hemos venido platicando, ¿sí habló de julio no? En la carta, es julio, agosto, septiembre, antes, a ver, cómo dice, ya de tiempo atrás hemos venido hablando del tema. Ella es muy fuerte también. No son ustedes mirones y mironas profesionales, pues a trabajar”, respondió el presidente de la República.

Por su parte, el ex diputado federal independiente, Manuel Clouthier Carrillo, aunque reconoció no haber hablado con ella, celebró la renuncia de su hermana al Gobierno encabezado por López Obrador, al considerar que finalmente “hay dignidad”.

“¡Finalmente hay dignidad! Debe haber sido una decisión muy difícil pero aplaudo que se haya desmarcado de este gobierno incongruente. Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, indicó el político sinaloense, en su cuenta de la red social Twitter.

TATIANA CLOUTHIER ASUME COMO SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL

Tatiana Clouthier Carrillo asumió el lunes 4 de enero del 2021, como nueva titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, en sustitución de Graciela Márquez Colín, que ahora es presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

A través de su cuenta de la red social Twitter, la SE informó que ese día concluyó el proceso de la entrega-recepción del cargo por parte de Márquez Colín y la toma de protesta de Clouthier Carrillo. Por su parte, la ex vicecoordinadora del grupo legislativo del partido Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, señaló en un tuit que estando al frente de dicha Secretaría trabajaría para el bienestar de todos los mexicanos, esto, a través del diálogo, diversificación e innovación.

El 7 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a la ahora diputada federal con licencia, Tatiana Clouthier Carrillo, como nueva titular de la Secretaría de Economía, en sustitución de Graciela Márquez Colín.

“En el caso de Tatiana es una mujer con principios, con integridad, honesta, y va a ayudarnos para que se siga promoviendo la actividad económica en el país y se tengan buenas relaciones con el sector empresarial, con el sector obrero, se siga fomentando el comercio exterior, ese fue el motivo por el que decidí nombrarla secretaria de Economía”, indicó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

El 28 de octubre del 2020, Clouthier Carrillo aseguró que no contendería como candidata a la gubernatura de Nuevo León. Asimismo, afirmó que no contaba con el perfil para ser candidata a coordinadora del grupo legislativo de Morena en San Lázaro, cargo que dejó vacante ese mismo día, Mario Delgado Carrillo, quien fue ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como nuevo presidente de dicho partido a nivel nacional.

Entrevistada por el periodista Ricardo Raphael de la Madrid, para la cadena Milenio Televisión, la hija del finado Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, “Maquío”, indicó que ella puede “aportar más en el esquema nacional”, además de que dio a conocer que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue su coordinadora de campaña presidencial, “quien tendrá que informar parte de lo conversado” con ella, pero también “platicaron de béisbol”.