Ratifican en primera instancia a Gertz Manero como Embajador en Reino Unido

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como Embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.

La ratificación obtuvo 10 votos a favor, provenientes de las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo, además de una abstención del Senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano.

El resultado evidenció la ausencia de legisladores del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y nuevamente del PT en la sesión.

El dictamen aprobado fue turnado a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para ser sometido a votación en el pleno el próximo lunes 26 de enero. De ser ratificado, Gertz Manero rendirá protesta ese mismo día.

La comparecencia del ex Fiscal General de la República ante la Primera Comisión se llevó a cabo la mañana del 22 de enero, en una sesión que duró aproximadamente una hora.

El encuentro se realizó sin acceso a medios de comunicación y con la asistencia únicamente de diputados y senadores de Morena, PVEM y MC.

Gertz Manero se autocalificó como “un servidor de la ley” y se comprometió a defender los intereses de México en Europa.

”Siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, ser un servidor de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ello una satisfacción... voy a poner todo mi empeño en hacerlo bien, y en ese sentido si tengo la aprobación de ustedes yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas”, expresó.

Reconoció que la política internacional está sujeta a una presión nunca antes vista, pero consideró que la situación se estabilizará en el corto plazo.

”Yo creo que eso se debe resolver absolutamente por razones de tiempo en un plazo muy corto que no creo que pase de este año por la revisión de los tratados de libre comercio de México. Nosotros tenemos una prioridad muy clara ¿Cómo poder mejorar esa relación internacional que ahora está bajo una normatividad y bajo una presión que históricamente nunca la habíamos visto?, ¿Qué podemos hacer? Defender los intereses del país, y podemos llegar hasta donde las posibilidades multilaterales nos lo permitan”, indicó.

Respecto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Gertz Manero se mostró seguro de que la alianza militar se mantendrá.

”Yo estoy seguro que en un plazo relativamente corto todos los elementos que en este momento se están ajustando van a irse integrando a una nueva realidad. La OTAN va a seguir existiendo, no cabe duda, los intereses van a irse acomodando a esto, y en ese juego, desde mi punto de vista, no debe de haber una preocupación de que México no va a saber qué hacer, porque lo está haciendo bien el Gobierno de la República, ha mantenido a una su dignidad y su responsabilidad y ha sabido negociar dentro de ese marco”, agregó.

Entre los principales proyectos que expuso destaca la recuperación de talento mexicano en el extranjero, a través de un programa que permita que profesionistas y estudiantes mexicanos en Europa regresen a trabajar a México.

”En Gran Bretaña hay el mayor número de mexicanos estudiando a nivel de educación superior que en toda Europa, el número de becarios de mexicanos que vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México y que están en la Gran Bretaña es también el mayor número... ese grupo que significa más del 65 por ciento de los residentes mexicanos en Inglaterra nosotros debemos darles una preferencia y un lugar fundamental, si nosotros logramos establecer con todo ese grupo tan selecto de mexicano con conocimientos que están adquiriendo en universidades como Oxford, Cambridge, como el Kings College los puedan referir a su vida y su trabajo en México, si este programa lo logramos establecer de manera pronta, lo podemos comenzar a repetir en todos los países en donde la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene representación de México y que eso sea un motor de la recuperación del talento, del conocimiento, y de la vinculación de los mexicanos con nuestro propio país”, detalló.

En materia económica, Gertz Manero señaló que la balanza económica entre México y el Reino Unido “es favorable” y sostuvo que trabajará para seguir fortaleciendo ese potencial.

”Creo que hay un enorme potencial que debemos de tener en cuenta, y podemos fortalecerlo de tal manera que la inversión industrial en Inglaterra se pueda dar con más fuerza y con mayor volumen en México, y que nuestros productos puedan ingresar a toda la Gran Bretaña con toda la facilidad”, concluyó.

Luis Donaldo Colosio Riojas, único legislador de oposición presente en la comparecencia, cuestionó a Gertz Manero sobre su salida de la Fiscalía General de la República.

En respuesta, el ex Fiscal sostuvo que su decisión fue sometida al Senado y aceptó el resultado del proceso legislativo.

”Y cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública y me sometí al Senado de la República y ellos dieron la respuesta a la que yo me he sometido, sin ningún problema”, afirmó.

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente está presidida por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena.

La legisladora explicó previamente que el protocolo incluiría una intervención inicial de Gertz Manero, seguida de posicionamientos y preguntas de los grupos parlamentarios, para posteriormente proceder a la discusión del dictamen de ratificación.

Camino Farjat descartó que se aplicara un procedimiento de “fast track” en la ratificación del ex fiscal.

”Nosotros fuimos muy claros al decir que haríamos un proceso ordenado y esos fueron los acuerdos que tomamos con cada uno de los grupos, antes de la comisión tenemos la reunión con la junta directiva junto con las y los secretarios que me van a acompañar durante este proceso, y entonces ya empezaríamos en punto de las 11:30 esa comparecencia que se dará, creo yo, en el mayor de los órdenes y el respeto para el doctor Gertz”, señaló.

Previo a su comparecencia, Gertz Manero se reunió con el Diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El legislador compartió en su cuenta oficial de redes sociales que recibió al exfiscal y le deseó suerte en su desempeño una vez que aprobara su designación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso a Gertz Manero para el cargo de embajador en el Reino Unido el 27 de noviembre de 2025, el mismo día en que el jurista renunció a la Fiscalía General de la República, puesto que ocupaba desde el 18 de enero de 2019. El nombramiento fue oficialmente recibido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 20 de enero de 2026.

Gertz Manero sustituirá a Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien dejó el cargo de Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino Unido tras acumular al menos 16 denuncias formales por hostigamiento laboral presentadas por funcionarios de la representación diplomática ante instancias internas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.