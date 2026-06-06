$!Realiza Armada de México ejercicios navales con la Armada Española en aguas del Pacífico mexicano

ACAPULCO, Guerrero._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval, dio a conocer que unidades de superficie y aéreas adscritas a este Mando Naval realizaron, en aguas del Pacífico Mexicano, ejercicios navales tipo PASSEX (Passing Excercise) con la fragata Española “Álvaro de Bazán” (F-100). A través de un comunicado, la Semar informó que en el citado ejercicio participaron las Patrullas Oceánicas ARM “Matías Romero” y ARM “Guillermo Prieto”, así como un helicóptero tipo Panther, pertenecientes a la Armada de México, integrando una fuerza de tarea naval que desarrolló diversas maniobras tácticas y actividades de adiestramiento conjunto con personal de la Armada Española.

Durante el desarrollo de este ejercicio se ejecutaron operaciones orientadas al fortalecimiento de la interoperabilidad, coordinación táctica y procedimientos navales entre ambas naciones, destacando las siguientes actividades: - Formaciones tácticas de unidades de superficie. - Maniobras de evolución y navegación táctica. - Ejercicio de comunicaciones navales. - Intercambio de procedimientos operativos y doctrinales. - Ejercicios de señales visuales entre unidades navales. - Operaciones aeronavales con helicóptero embarcado. - Evoluciones tácticas para fortalecimiento de la interoperabilidad multinacional.

La realización de estos ejercicios permitió fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre la Armada de México y la Armada Española, además de incrementar el nivel de adiestramiento de las tripulaciones participantes mediante el intercambio de experiencias, procedimientos y prácticas navales. Las maniobras efectuadas pusieron de manifiesto el elevado grado de preparación, profesionalismo y capacidad operativa del personal naval de ambas naciones, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad marítima y mantenimiento de la estabilidad regional.