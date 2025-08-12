Realizan en la CDMX velada en memoria de periodistas asesinados en Gaza

Periodistas y ciudadanos se reunieron en monumento del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para la velada en memoria de los periodistas asesinados en Gaza por Israel, tras el ataque directo contra del equipo de Al Jazeera.

La velada dio inició desde las 19:00 horas, de este martes 12 de agosto.

La convocatoria surgió después del ataque a periodistas palestinos que se encontraban en una tienda de campaña en Gaza fueron víctimas de un ataque de tropas militares israelíes.

Este último ataque dejó seis muertos, entre reporteros, camarógrafos y el chofer del equipo, entre ellos el periodista Anas Al-Sharif.

Según el ejército, Anas Al-Sharif era el líder de una célula terrorista de Hamás y era responsable de ataques con misiles contra civiles israelíes y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El periodista era uno de los rostros más conocidos de la cadena, trabajaba sobre el terreno en Gaza y ofrecía reportajes diarios con cobertura regular.