$!Realizan en México primer trasplante hepático pediátrico con donante vivo asistido por robot

CIUDAD DE MÉXICO._ El Centro Médico Naval, perteneciente a la Secretaría de Marina, realizó con éxito el primer trasplante hepático de donante vivo relacionado con hepatectomía asistida por robot.
El procedimiento se llevó a cabo usando la plataforma Da Vinci xi, modelo 3D y ultrasonido intraoperatorio, en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Trasplantes y la Secretaría de Marina mediante el Centro Médico Naval, en coordinación con médicos especialistas internacionales líderes en el trasplante de órganos asistido por robot, se indicó en un comunicado.
Este logro, se señaló, significa un parteaguas en el intercambio de conocimientos en procedimientos de alta complejidad y representa un hito en la cirugía de trasplante al fortalecer el uso de tecnología de alta especialidad en el sistema de salud.
La paciente pediátrica y el donador fueron dados de alta con evolución favorable.
“Destaca a México como referente al incorporar herramientas innovadoras que permiten mayor precisión quirúrgica, menor invasión y favorecen una recuperación más rápida para el donador”, sostiene el comunicado.
“Asimismo, este avance refleja el compromiso de las instituciones del Estado mexicano por impulsar la innovación tecnológica en los servicios de salud, mejorar sus capacidades, fortalecer la cooperación interinstitucional y ampliar el acceso a procedimientos médicos de alta especialidad en beneficio de la población y en este caso de los pacientes pediátricos”.
Además, se agregó que el procedimiento es resultado de la suma de esfuerzos, la coordinación efectiva y la colaboración multidisciplinaria, que permiten seguir avanzando hacia un sistema de salud más resolutivo, moderno y centrado en las personas.