$!Realizan hundimiento controlado con el casco del ex buque ‘Zamora’ en el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas

TAMAULIPAS._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México y por conducto de la Primera Región Naval, informa que hoy, se efectuó el hundimiento controlado del casco del ex buque ARM “Zamora”, en inmediaciones del polígono autorizado del Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas, a aproximadamente 43 millas náuticas (79.63 kilómetros) al sureste de Matamoros. A través de un comunicado se informó que esta acción tiene por objetivo la creación de arrecifes artificiales que propicien hábitats y refugios de diversas especies de flora y fauna marina en el Golfo de México, así como fomentar la supervivencia, crecimiento y reproducción de especies comerciales, tales como el huachinango y con ello impulsar la actividad pesquera.







Se dio a conocer que es importante mencionar que, este hundimiento controlado, se suma al evento llevado a cabo hace 15 días cuando se hundió el ex buque Onjuku, ambos se realizaron dentro del marco de las normas ambientales, de seguridad marítima y de navegación, mediante la coordinación interinstitucional y la preparación técnica del casco, así como la supervisión de las condiciones oceanográficas y operativas.









Los arrecifes artificiales son estructuras submarinas incorporadas al ambiente marino, con el fin de imitar las funciones de un arrecife natural, mediante el hundimiento de un barco que ha concluido su vida útil, estructuras de concreto y otros materiales, con el fin de conservar o recuperar ecosistemas marinos. Cada sistema arrecifal refleja el compromiso de la Marina con el cuidado de los mares, en el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional, para impulsar el desarrollo del país en los términos de la normatividad vigente.





