A ocho días de su captura en Sinaloa, este sábado 28 de noviembre se reanudó la audiencia de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, en la que una jueza federal decidirá si lo vincula a proceso por delitos relacionados con armas y drogas.
La diligencia se realiza en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras el detenido permanece recluido en el penal del Altiplano.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega encabeza la audiencia a puerta cerrada, de acuerdo con información de El Universal. La Fiscalía General de la República acusa a Meza Flores de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.
La defensa tendrá oportunidad de presentar elementos para responder a las acusaciones, mientras la jueza deberá valorar si existen datos suficientes sobre los hechos delictivos y la probable participación de Meza Flores para vincularlo a proceso. Esa resolución permitiría continuar el procedimiento penal, pero no representa una declaración de culpabilidad.
La decisión quedó pendiente desde el lunes 23 de noviembre, cuando los abogados solicitaron ampliar el plazo constitucional para preparar la defensa. En esa primera audiencia, la autoridad judicial impuso prisión preventiva a Meza Flores y a los otros dos detenidos, quienes desde entonces permanecen en el Altiplano.
Los otros imputados son Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, capturados junto con Meza Flores y acusados de los mismos delitos. La Secretaría de la Defensa Nacional identifica al primero como su primo y presunto segundo al mando de la organización, y al segundo como su cuñado y supuesto operador financiero.
Los tres fueron detenidos el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, apoyado en el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, según Defensa.
La dependencia señala a “El Chapo” Isidro como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de “Los Mayos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Meza Flores también tiene investigaciones abiertas en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la FGR el 24 de noviembre. Estos delitos no figuran entre los cargos que la Fiscalía anunció tras la audiencia del lunes, centrados en la posesión de armas, cartuchos, cargadores y metanfetamina.
Estados Unidos también solicita su extradición para procesarlo por acusaciones relacionadas con drogas, asociación delictuosa y armas, en un caso radicado en la Corte Federal para el Distrito de Columbia. La FGR aclaró que su posible entrega dependerá de los procedimientos previstos en el tratado bilateral y de los tiempos diplomáticos.