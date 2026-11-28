A ocho días de su captura en Sinaloa, este sábado 28 de noviembre se reanudó la audiencia de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, en la que una jueza federal decidirá si lo vincula a proceso por delitos relacionados con armas y drogas.

La diligencia se realiza en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras el detenido permanece recluido en el penal del Altiplano.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega encabeza la audiencia a puerta cerrada, de acuerdo con información de El Universal. La Fiscalía General de la República acusa a Meza Flores de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

La defensa tendrá oportunidad de presentar elementos para responder a las acusaciones, mientras la jueza deberá valorar si existen datos suficientes sobre los hechos delictivos y la probable participación de Meza Flores para vincularlo a proceso. Esa resolución permitiría continuar el procedimiento penal, pero no representa una declaración de culpabilidad.