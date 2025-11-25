Reanudan mesa de negociación entre Gobierno y transportistas y campesinos

Después de una primera reunión que terminó sin acuerdos, líderes de organizaciones transportistas y campesinas fueron convocados a otra reunión en la mesa de negociación con el Gobierno federal.
En una publicación en redes sociales, la organización Campesinos Unidos de Sinaloa indicó que a las 21:07, hora de la Ciudad de México, fueron llamados nuevamente a la mesa de negociación.
El Frente Nacional, dijo, presenta de nuevo sus propuestas con la esperanza —y la exigencia— de avanzar hacia una solución real a este problema que ya tiene alcance nacional.
“Nuestros representantes están sentados frente a las autoridades buscando, con serenidad y determinación, un acuerdo justo y satisfactorio para quienes sostienen las cosechas y el transporte de este País”, señaló.
La fuerza de todos ustedes, en cada punto de manifestación, sigue siendo la columna que sostiene este esfuerzo.