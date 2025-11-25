Reanudan mesa de negociación entre Gobierno y transportistas y campesinos

Después de una primera reunión que terminó sin acuerdos, líderes de organizaciones transportistas y campesinas fueron convocados a otra reunión en la mesa de negociación con el Gobierno federal.

En una publicación en redes sociales, la organización Campesinos Unidos de Sinaloa indicó que a las 21:07, hora de la Ciudad de México, fueron llamados nuevamente a la mesa de negociación.

El Frente Nacional, dijo, presenta de nuevo sus propuestas con la esperanza —y la exigencia— de avanzar hacia una solución real a este problema que ya tiene alcance nacional.