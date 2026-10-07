Reaparece ‘Andy’ López Beltrán en festejo por los 15 años de Morena

Andrés Manuel López Beltrán asistió al acto por el 15 aniversario de la fundación de Morena, realizado en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde se tomó fotografías con los asistentes mientras sonaba de fondo una canción alusiva al movimiento.

El hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador busca convertirse en candidato de mayoría por el distrito 6 de Tabasco, demarcación que comprende los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

López Beltrán nació en Macuspana, Tabasco, aunque tiene registrado su domicilio actual en Teapa, uno de los municipios que integran el distrito por el que pretende competir.

Su registro ocurrió en medio de señalamientos respecto a que dos agencias de Estados Unidos analizan abrir una investigación en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado y con el huachicol fiscal. A ello se suman diversas denuncias presentadas en su contra por presuntos actos anticipados.

Semanas antes del acto le fue retirada la visa estadounidense. Su padre calificó la medida como “canallesco”, al afirmar que se decidió sin motivos aparentes y con el propósito de favorecer a la derecha mexicana.

Al recinto acudieron también los coordinadores estatales de Morena, entre ellos Clara Luz Flores Carrales, de Nuevo León, acompañados por quienes no obtuvieron el triunfo en las contiendas internas del partido.

En el programa del evento figuran gobernadores emanados de Morena. Alfonso Elías Durazo Montaño, gobernador de Sonora, participará como orador durante la conmemoración.