Reaparece Enrique Inzunza en redes; dice estar en Badiraguato

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, reapareció este viernes con una publicación dedicada al 165 aniversario del discurso “Contra la amnistía” de Ignacio Manuel Altamirano.

Aunque el legislador no hizo referencia a las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo señalan por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y tampoco explicó su ausencia en el Senado.

El morenista compartió una fotografía tomada, según dijo, desde la biblioteca de su casa en Badiraguato en la que muestra un libro de Ignacio Manuel Altamirano acompañada de una reflexión sobre el legado del político, escritor y jurista mexicano.

Destacó el origen indígena de Altamirano y lo comparó con Benito Juárez, al considerar que ambos representan la posibilidad de que personas de origen humilde alcancen posiciones de liderazgo para impulsar el bienestar del país.

En su publicación acusó a la derecha de representar “la arbitrariedad, el abuso y el dinero”.

“Desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Entonces y ahora”, escribió.

Su última aparición en el Senado

La última aparición pública de Inzunza había ocurrido el 25 de junio, tras 57 días de permanecer alejado de los trabajos del Senado de la República, luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusaron junto a otros nueve políticos y funcionarios de Sinaloa de tener vínculos criminales.

Ese día, Inzunza participa en una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado para discutir una Ley de Justicia Cívica, en la que sus integrantes están tanto de forma presencial como conectados a la distancia, como es el caso del sinaloense.

Inzunza Cázares ha rechazado de forma pública los señalamientos por parte de autoridades estadounidenses y las ha calificado como imputaciones falsas y sin sustento.

Las acusaciones contra el senador forman parte de un expediente dado a conocer por autoridades estadounidenses a finales de abril, en el que también fueron señalados el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ya se separó de su cargo, y otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.