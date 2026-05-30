Reaparece ex director de policía de Sinaloa y rechaza que se haya entregado a autoridades de EU

Invitó a algunos medios de comunicación “a que digan la verdad”.

“Aquí andamos en el botánico haciendo un poco de ejercicio. Mi nombre es Marco Antonio Almanza Avilés, soy de aquí de Culiacán, Sinaloa. El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. Yo el martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con lo cual sigo firme, pero con la desacreditación que me vienen dando a los otros medios, no estoy de acuerdo”, aseguró en un video.

El ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés reapareció en un video y rechazó que se haya entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Presenta EU acusación contra funcionarios de Sinaloa

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el Gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

No hay ficha roja

En ese contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) descartó que los 10 exfuncionarios cuenten con ficha roja de búsqueda y detención por parte de la Interpol.

“Ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol”, dijo el fiscal Ulises Lara en un mensaje a medios.

Es decir que descartó que las autoridades internacionales estén en búsqueda de personajes como Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, o el senador morenista Enrique Inzunza, quien pidió licencia para faltar a sus labores en el Congreso.

Por el contrario, el fiscal Ulises Lara informó que ya comparecieron cinco de los señalados, por lo que continúan las labores “para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito”.