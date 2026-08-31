Reaparece Inzunza; descarta renunciar al fuero y acusa ‘embestida política’

Inzunza Cázarez, quien es uno de los nueve funcionarios y ex funcionarios señalados junto con el Gobernador Rubén Rocha Moya por autoridades de los Estados Unidos, de tener relaciones con el narcotráfico en Sinaloa, es la primera vez que públicamente sale a hablar sobre los señalamientos.

También señaló que ha respondido todos los llamados de la Fiscalía General de la República y que seguirá haciéndolo, las veces que sea necesario, aún y cuando tiene fuero constitucional.

El Senador Enrique Inzunza Cázarez regresó hoy al Congreso de la Unión y encaró un encuentro con medios de comunicación, para recalcar que es inocente de lo que dijo, es una embestida de la ultraderecha.

Según las autoridades estadounidenses, Inzunza Cázarez, quien fue Secretario General de Gobierno estatal, bajo el mando de Rocha Moya, fue señalado de tomar decisiones y realizar acciones y omisiones para beneficiar operaciones del Cártel de Sinaloa en el estado, favoreciendo o facilitando el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.

Además de Rocha Moya e Inzunza también están involucrados, según las autoridades estadounidenses, el ex presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el ex vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra y otros mandos y ex mandos policiales.

“No, de ninguna manera, no tengo absolutamente nada qué ver. Soy abogado de mí mismo, me atengo a mi probidad profesional, a mi trayectoria y honestidad personal”, insistió Inzunza Cázarez ante las preguntas, algunas con un sentido repetitivo.

“Las cuentas que tengo bloqueadas, debo decirles, que no tienen sino, únicamente y exclusivamente, yo nunca he sido empresario... he sido durante toda mi vida servidor... no llega al millón de pesos, ha sido siempre de los sueldos que he ganado como servidor público”, señaló.

Inzunza Cázarez agregó que sigue investido con el fuero constitucional, y aún así ha acudido a las citaciones de la Fiscalía General de la República.

“Sin embargo, por convicción propia, hube acudido en su día y acudiré cuantas veces sean necesarias”, dijo.

El legislador recordó dijo que las acusaciones en su contra llegaron después de haber criticado, en tribuna de la Cámara Alta, el caso de la Gobernador de Chihuahua y un posible operativo para desmantelar un laboratorio en el que presuntamente estuvieron presentes operadores de los Estados Unidos presentes.

“Se trata de una embestida política, de la ultraderecha y de sus personeros”, dijo.

“No lo soy; nunca he sido narco-nada, ni un narco-bibliotecario, narco-taquero, narco-magistrado ni narco-legislador”.

En algún momento de la conferencia, le preguntaron sobre su relación con Rocha Moya y sus posibles implicaciones en las acusaciones que se le han hecho.

“Yo contesto los hechos propios, los que atañen a otras personas, no me corresponden a mi contestarles”, respondió.

Otro tema que le cuestionaron fue sobre si acudió a visitar a Rocha Moya cuando regresó momentáneamente al cargo, a lo que Enrique Inzunza respondió que sí, que acudió a darle consejos que el propio hoy ex mandatario se los pidió.

Un reportero también le hizo una pregunta directa: ¿Usted conoció conoce al “Chapo” Guzmán, al “Mayo” Zambada?

“No, señor”, respondió Inzunza.

Inzunza Cázarez también dijo que otra de las mentiras que se han echado en su contra es que intentó pedir protección a los Estados Unidos.

“Es una mentira que se difundió mucho y que prueba que estamos ante una embestida mediática”, señaló.