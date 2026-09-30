Reaparece López Obrador con nuevo libro y alerta sobre ‘neofascismo’

El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este miércoles 30 de septiembre en un video difundido en redes sociales desde su quinta en Palenque, Chiapas, en el que presentó su nuevo libro titulado “Pueblo” y señaló que sus adversarios políticos ya no representan a la derecha ni a la ultraderecha, sino al “neofascismo”.

“Les informo que me ha ido bien, que gracias al creador y a la ciencia, a la suerte, gracias a la vida, estoy contento, estoy feliz aquí en La Chingada”, declaró López Obrador al inicio del mensaje, en el que reiteró que permanece retirado de la actividad política tras 50 años de “luchar intensamente por la justicia, por la libertad y por la democracia”.

El ex Mandatario explicó que “Pueblo” complementa a “Grandeza”, su obra anterior, y que con ambos textos termina de sustentar lo que denomina “humanismo mexicano”, al que definió como la concepción y el modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación, sintetizado en la frase “por el bien de todos, primero los pobres”.

El libro iba a titularse originalmente “Gloria”, con el propósito de narrar la historia política de México. López Obrador optó por el nombre definitivo “aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”.

El ex Presidente también anunció que su siguiente libro estará dedicado a Estados Unidos.

En el mensaje, hizo un repaso por las transformaciones de la vida política mexicana, desde la Independencia hasta el gobierno de Benito Juárez García y la Revolución Mexicana.

Elogió a Francisco I. Madero por convocar al pueblo al levantamiento armado contra el régimen de Porfirio Díaz Mori y criticó la injerencia de Estados Unidos en el asesinato de Madero y de José María Pino Suárez, atribuida al embajador Henry Lane Wilson.

También destacó a los presidentes estadounidenses Abraham Lincoln, por el apoyo a México durante la invasión francesa, y Franklin D. Roosevelt, por el respaldo a la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas.

López Obrador dedicó una parte del mensaje a cuestionar a los seis presidentes del periodo neoliberal. Calificó de “cínico” a Ernesto Zedillo y sostuvo que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) se prometió con un costo de 180 mil millones de dólares, pero que hasta ahora ha costado, solo en intereses, un billón 600 mil millones, con un billón 200 mil millones pendientes de pago.

El ex Presidente afirmó que durante el gobierno de Vicente Fox se comprometieron los ingresos petroleros, “un poco lo que están haciendo ahora con Venezuela”, en referencia al aprovechamiento del crudo venezolano por parte de la Administración de Donald Trump tras la detención de Nicolás Maduro. Señaló además que el salario mínimo alcanzó cerca de 250 pesos durante su mandato, mientras que Fox lo incrementó dos pesos.

López Obrador sostuvo que existió un acuerdo para entregar la Presidencia al Partido Acción Nacional en el año 2002 y citó un libro publicado por Francisco Labastida Ochoa.

“Y esto no crean que lo estoy inventando. Hace un año, Francisco Labastida escribió un libro, y de manera despechada, cuenta que Ernesto Zedillo le dice que él va a ser el candidato, pero va a ir a una elección interna, y lo pone a competir. Eso primero. Y fue un gran fraude, fue una fiesta de mapaches, pero lo otro estaba peor, porque le dice que no va a haber dinero”, declaró.

Además, acusó a Felipe Calderón de haber obtenido la Presidencia mediante fraude y de recurrir a publicistas para mejorar su imagen.

El ex Presidente dirigió críticas a medios de comunicación nacionales y estadounidenses, a los que acusó de difundir contenido falso y de responder a intereses empresariales. Mencionó de manera específica a los periodistas Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, respecto a quien formuló señalamientos sobre sus ingresos.

La reaparición ocurrió en un contexto marcado por la definición de los coordinadores estatales de Morena en las 17 entidades que celebrarán elecciones en 2027 y por los señalamientos contra su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, luego de que The New York Times reportara que dos agencias de seguridad de Estados Unidos revisan acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la publicación del diario estadounidense y afirmó que no tiene conocimiento de alguna investigación en curso.