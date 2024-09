Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” y señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue reaprehendido el pasado viernes 20 de septiembre.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Rodríguez Salgado fue detenido a las 12:30 horas en el municipio de San Marcos, Guerrero.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y hasta éste sábado se encontraba en la subsede de Acapulco de dicha institución.

¿Quién es “El Cepillo?

“El Cepillo” fue una pieza clave en la narrativa de la llamada “Verdad Histórica”. En ese entonces, la PGR lo señaló como un presunto sicario de la organización criminal autodenominada Guerreros Unidos y autor material del caso Ayotzinapa.

Según esta versión, Rodríguez Salgado habría trasladado y ejecutado a los estudiantes en el basurero de Cocula por órdenes de Gildardo López, alias “El Gil”, lugarteniente del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias.

Sin embargo, unos años después se comprobó que estas declaraciones se habían obtenido mediante tortura. En un video difundido en 2020 por Milenio Televisión se podía ver a “El Cepillo” en una habitación, sentado en una silla, sin camisa, esposado y con una tela negra cubriendo su cabeza mientras Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), le hacía preguntas sobre el paradero de los normalistas.

“Dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas se acabó el tema y empezamos. Tú dinos cómo quieres que vayamos avanzando. Tú no vas a ser la excepción, entonces, no te la pongas difícil”, le decía Zerón.

El 27 de septiembre de 2018, “El Cepillo” fue liberado junto con otros siete presuntos implicados en el caso por “falta de elementos”.