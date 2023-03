Durante la audiencia intermedia, llevada a cabo el 10 de marzo de 2022, para desahogar pruebas por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó llegar a un acuerdo reparatorio con Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que pidió Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ir a juicio e imponer una pena 46 años y 6 meses de prisión, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

La defensa del ex funcionario federal, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros Alonso, había anunciado que buscarían llegar a un acuerdo reparatorio con la institución de procuración de justicia -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero-, con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Pemex, por un total de 200 millones de pesos por el caso de Odebrecht y buscar un criterio de oportunidad, a fin de continuar colaborando con las autoridades.

Casi al mediodía, el litigante defensor declaró ante los representantes de medios de comunicación, que Lozoya Austin solicitaría que se fijar una fecha y hora para firmar el convenio con el que se comprometería a pagar más de 200 millones de pesos por concepto de reparación del daño al erario público.

“La postura del señor Emilio Lozoya Austin es que se solicitará que se fije fecha y hora para los efectos de la firma del convenio de reparación del daño a favor de las instituciones del Estado, que han señalado montos específicos”, dijo el abogado.

Por su parte, Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, determinó que era ilegal toda la información financiera que entregó Suiza a México, para acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña al ex director general de Pemex, porque no había pruebas de que los helvéticos obtuvieron los datos mediante orden judicial.

Por la misma razón, el juzgador también canceló los documentos bancarios que proporcionó Brasil, de las transferencias de las empresas off shore Innovation Research Engineering and Development Ltd, Latín America Asia Capital Holding y Zecapan, la primera de ellas empleada por Odebrecht para el pago de sobornos a Lozoya Austin.

Asimismo, durante la audiencia intermedia ambas partes debatieron la legalidad y pertinencia de los 67 datos de prueba que ofreció la FGR para llevar a juicio a Lozoya Austin y los 38 que ofreció la defensa del ex director general de la empresa paraestatal.

En el caso Odebrecht, la FGR pidió imponerle a Lozoya 46 años con 6 meses de prisión, la inhabilitación de 14 años para desempeñar cargos públicos, el pago de una reparación del daño de 6 millones 385 mil dólares y una multa de 7 mil 950 días, equivalente a 87 millones 252 mil 442 pesos.

También en esta causa penal, la Fiscalía solicitó condenar a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, a 21 años con 3 meses de cárcel y el pago de 4 mil 50 días multa, que en este caso son 262 mil 278 pesos.

En marzo de 2022, Pemex aceptó una reparación del daño de 10.7 millones de dólares, de los cuales 7 millones 385 mil corresponden al expediente de Odebrecht y 3.4 millones al de Agronitrogenados, con lo que un juez de control iba a conceder la suspensión condicional de los procesos y la libertad de Lozoya Austin. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó dicho pago, porque dijo que era menor al daño causado.