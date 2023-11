El ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rechazó que haya dejado 170 pendientes en la Primera Sala de la Corte al renunciar al cargo, esto tras los señalamientos de la ministra Loretta Ortiz.

A través de su cuenta de Twitter, explicó que como Ministro de la Primera Sala fue al que más casos le asignaron con 411 asuntos, lo que implicó 102 más que el siguiente ministro y equivalente a la cuarta parte de los que recibió la sala.

Durante el mismo periodo, dijo, egresó la misma cantidad de asuntos de cada ponencia y al momento de su renuncia, todos contaban con una cantidad similar de asuntos pendientes.

Sobre sus avances, explicó que dejó 29 asuntos con proyecto de resolución; 7 de los cuales estaban previstos para sesionarse el 22 de noviembre y cuya resolución fue interrumpida por el cambio de adscripción de la Ministra Ortiz.

“Por último, la Ministra Ortiz dejó a la fecha de su cambio de Sala, 14 expedientes más que los que quedaron pendientes en mi ponencia después de mi renuncia. Afirmo categóricamente que concluí mi encargo como Ministro con la satisfacción del deber cumplido y con la convicción de continuar en la lucha por un país más justo y más igualitario”, escribió.

Acusan a Arturo Zaldívar de dejar 170 pendientes en la SCJN

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, aseguró que Arturo Zaldívar dejó al menos, 170 asuntos sin resolver, luego de que renunció a su cargo para unirse al proyecto de la precandidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Durante su participación en el Seminario: el derecho a la información en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la ministra que ocupó la vacante de Zaldívar en la primera sala dijo que eran “muchos pendientes”, sin embargo, no dio más detalles sobre lo que encontró a su llegada.

Al ser cuestionada sobre si consideró “grave” la renuncia de Arturo Zaldívar, aseguró que era algo “justificado” pues él ya no quería continuar en el cargo.

“Si él manifiesta que no quiere, no desea seguir en la Corte, ese ya es motivo suficiente grave para que no esté en la SCJN, no es un requisito que se tenga que comprobar o calificar”.

Sobre la misma pregunta, el ministro Pérez Dayán explicó que la voluntad de la persona debe de ser tomada en cuenta, pues no se puede obligar a alguien a permanecer en un puesto que no le interesa.

En el evento, los ministros se pronunciaron en contra de que los integrantes de la Sala Superior sean electos por el voto popular, como lo sugirió el presidente López Obrador.