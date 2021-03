Rechaza candidata de Morena al Gobierno de Nuevo León conocer a líder de secta NXIVM

MÉXICO._ El periodista Julio Hernández, mejor conocido como “Astillero”, le insistió cuatro veces. Clara Luz Flores, quien hace un año renunció al Partido Revolucionario Institucional para representar al Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones de este verano como candidata a la Gubernatura de Nuevo León, dio vueltas, vueltas.

“¿Qué aprendiste de NXIVM?”, le insistía él. Ella no respondía.

Sí, pero qué aprendiste, qué le recomiendas a los mexicanos que puedan aprender de NXIVM, insistió el periodista en su programa de YouTube.

Clara Luz Flores hizo una cara de hartazgo, quizás de molestia. La insistencia dio frutos. La candidata soltó:

”Para empezar, yo no sé qué sea NXVIM, ¿sí? Yo lo único que sé es... yo no sé qué es ese NXIVM que tú dices; ese no lo conozco. Yo conozco unas pastillas”.

¿El de Emiliano Salinas [hijo de Carlos Salinas de Gortari] no lo conociste?

Clara Luz Flores ya se había hecho bolas para entonces. Elevó la voz y empezó a hablar más pausado, puntualizando cada palabra.

”Yo tomé un curso de superación personal. No estuve en NXIVM. Yo tomé un curso de superación personal. No quieras desviarlo, Julio”.

¿Quién era el jefe de esa organización? ¿Keith Raniere?

Otra vez una cara de hartazgo, quizás de molestia. Algo de indignación.

”Yo a las personas que conocí, es a las personas que estaban aquí, en Monterrey. Yo no conocí nada más”.

¿A Emiliano Salinas? ¿A Keith Raniere?

”A las personas de Monterrey. Ellos no son de Monterrey”.

Y QUE APARECE UN VIDEO

Un video dado a conocer por los periodistas Neldy San Martín y Juan Omar Fierro, de la revista Proceso, exhibió a Clara Luz Flores Carrales, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Gubernatura de Nuevo León, en una conversación con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, quien el año pasado fue condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por delitos de tráfico sexual de personas, pornografía infantil y extorsión.

Antes de la aparición de este video, la propia Flores Carrales aseguró que sólo había tomado los cursos de superación personal de ese grupo, en la etapa en que fue Alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, pero que no tuvo contacto con Raniere.

De acuerdo con los periodistas de Proceso, al deslindarse de la secta, Clara Luz Flores dijo que no conocía el nombre de la organización y que no se había relacionado con su líder, quien fundó NXIVM como una organización de marketing multinivel y terminó encarcelado de por vida por convertirla en una secta que vejaba y marcaba a mujeres con hierros candentes, entre otros abusos.

La revelación se da en un momento delicado para la contienda en esa entidad. El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adrián de la Garza Santos, lleva varias semanas cayendo en las preferencias electorales y Clara Luz Flores, de Morena-PT-PVEM y PANAL, logró colocarse en primer lugar en las preferencias después de un largo periodo en segundo.

Ambos contendientes se están arrebatando la voluntad del electorado palmo a palmo. En cambio, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Larrazabal, ha estado perdiendo votos que parece estar entregando a Samuel García, quien ha crecido casi en la misma proporción.

ASÍ VAN

Clara Luz Flores: 25.2 por ciento

Adrián Garza de los Santos: 24.4 por ciento

Samuel García: 20.0 por ciento

Fernando Larrazabal: 12.8 por ciento

Y fue justo Adrián Garza de los Santos quien también presentó hoy el mismo video que protagoniza su contrincante morenista.

Durante una conferencia de prensa, el abanderado de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” explicó que una persona que pidió guardar el anonimato fue quien le proporcionó el material de una hora de duración.

“Clara Luz Flores ha negado pública y sistemáticamente conocer a este delincuente y ser parte de esta secta, sin embargo, la información hoy en mi poder muestra lo contrario y es irrefutable”, subrayó.