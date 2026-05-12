Rechaza Harfuch que CIA participe en México en operaciones letales contra cárteles

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó la participación de la CIA en la explosión de una camioneta en la que viajaba un presunto integrante del Cártel de Sinaloa.

En una publicación en sus redes sociales, se pronunció contra la versión que ha empezado a difundir la cadena de televisión CNN sobre esos hechos.

La televisora atribuyó a agentes de la CIA la explosión del vehículo en el que se trasladarían operadores del crimen organizado, lo cual es rechazado por el Gobierno.

“Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional, asentó.

La cooperación con Estados Unidos existe, asentó, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países

García Harfuch estableció que, sin embargo, se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Bajo estos principios, añadió, ambos gobiernos han logrado avances importantes en el combate al crimen organizado transnacional, entre ellos detenciones de objetivos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales.

“Estos resultados demuestran que la colaboración bilateral puede ser efectiva cuando se conduce por canales institucionales, con intercambio de información y pleno respeto al marco legal de cada país”, destacó.

“En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes”.

Cualquier cooperación internacional, agregó, se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad.