Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), desmintió, de nueva cuenta, haber plagiado fragmentos de su tesis titulada ‘Estudio termodinámico de una estufa de leña para uso rural’, fechada en 1988 y con la cual obtuvo su Licenciatura en Física, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México respondió al reportaje titulado ‘El triste caso de las candidatas plagiarosas’, firmado por el investigador Guillermo Sheridan Prieto y publicado en el medio digital Latinus, afirmando que citó correctamente su tesis de Licenciatura, por lo que su texto no se trataba de un plagio.

“Ahora Guillermo Sheridan, vía [Carlos] Loret de Mola [Álvarez] lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta. 1. Todas las anotaciones señaladas están relacionadas a la referencia en la tesis al trabajo de Baldwin. Destaco que dicho trabajo está claramente citado y referido como pie de página en la tesis”, indicó la virtual candidata presidencial.

“2. La referencia general al inicio de la sección advierte que la descripción del proceso de combustión está basada en dicho libro y por definición no variará demasiado de la fuente original. El propio Baldwin retoma de forma similar la descripción de este proceso elemental del trabajo de Emmons y Atreya (1982), que a su vez sintetiza otros 34 trabajos, entre ellos el de Bennett”, señaló la ex jefa de Gobierno de la capital de la República.

“3. Es claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico. Explico: No hay formas muy diversas de describir un mismo proceso fisicoquímico. La combustión de madera involucra siempre calor, humedad, carbón y ceniza, así como monóxido y dióxido de carbono y por tanto, no existen formas muy diversas para describirlo en sus componentes simples. Sería tanto como decir que si se describe que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, se requiere una referencia entrecomillada para afirmarlo o se pensaría que se presenta como idea original una idea no propia”, insistió Sheinbaum Pardo.

“4. Para más referencia sobre la originalidad del trabajo de tesis remito a un tuit anterior. Lo cito, no vayan a decir que me plagio a mí misma. https://x.com/claudiashein/status/1705928840906674259?s=46&t=10NC9HawygxNJl0l8EXcIQ 5. Le recomiendo leer toda la tesis. Eso sí, no vaya a ser que cuando llegue a la ecuación diferencial encuentre un símbolo como este: ‘dx’ y diga que también es un plagio”, dijo la virtual candidata presidencial.