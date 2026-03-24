https://www.noroeste.com.mx/binrepository/768x512/0c0/768d512/none/12707/LFBJ/12934748_1-12934748_20260324234156.jpg

Nacional | Dilatará y fragmentará investigación, señalan

Rechazan padres de los 43 nueva Comisión de la Verdad

Debido a diferencias y desacuerdos, existen dos grupos de padres y madres de las víctimas, uno está favor de que se cree la nueva Comisión de la Verdad y el otro está en contra