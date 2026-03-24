25 marzo 2026
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Nacional
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Dilatará y fragmentará investigación, señalan
Rechazan padres de los 43 nueva Comisión de la Verdad
Debido a diferencias y desacuerdos, existen dos grupos de padres y madres de las víctimas, uno está favor de que se cree la nueva Comisión de la Verdad y el otro está en contra
Animal Político
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24/03/2026 23:41
24/03/2026 23:41
Otro grupo de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reprocharon que el organismo defensor de derechos humanos “no está del lado de las víctimas”.
(
Foto: Silvana Flores
)
#Ayotzinapa