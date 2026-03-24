Nacional
|
Dilatará y fragmentará investigación, señalan

Rechazan padres de los 43 nueva Comisión de la Verdad

Debido a diferencias y desacuerdos, existen dos grupos de padres y madres de las víctimas, uno está favor de que se cree la nueva Comisión de la Verdad y el otro está en contra
Animal Político |
24/03/2026 23:41
24/03/2026 23:41
#Ayotzinapa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube