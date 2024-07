Un total de veintitrés de 37 ex jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, que integraban el foro internacional no gubernamental, Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), rechazaron “enérgicamente” la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, que podría, según ellos “debilitar la independencia de jueces y magistrados, además de comprometer los derechos humanos y libertades fundamentales”.

En una declaración firmada por los 23 ex mandatarios iberoamericanos, estos consideraron que se trataba de una reforma que implicaba “el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial”, además de que representaba un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional.

Los ex jefes de Estado y de Gobierno integrantes de IDEA, plantearon que con la reforma judicial que impulsaba AMLO, seguía “en sus propósitos los mismos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos electivos emergentes en América Latina, a saber, la cooptación de la Administración de Justicia para disponerla al servicio de objetivos ideológicos, usarla para la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes”.

“Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión”, indicaron.

“Nos preocupan profundamente las posibles consecuencias de esta reforma en cuanto a la debida garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo posible en un Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure cabalmente la autonomía e independencia de los jueces y los equilibrios y contrapesos al ejercicio del poder”, abundaron.

“Instamos al diálogo abierto y constructivo entre todos los actores políticos y sociales de México, para que aborden cualquier necesidad de reforma judicial, asegurando siempre el respeto irrestricto a los principios democráticos como a los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia contenidos, sea en la Convención Americana de Derechos Humanos, sea en la Carta Democrática Interamericana como interpretación auténtica de esta”, pidieron.

“Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial [mexicano] representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional”, finalizaron.

Entre los firmantes estuvieron Mario Abdo Benítez, ex presidente de la República de Paraguay; además de José María Aznar López, presidente del Gobierno de España.

También Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ex presidente de México; así como Rafael Ángel Calderón Fournier, ex presidente de la República de Costa Rica; Asimismo, Alfredo Félix Cristiani Burkard, ex presidente de la República; además de Iván Duque Márquez, ex presidente de Colombia.

También Vicente Fox Quesada, ex presidente de México; así como Luis Federico Franco Gómez, ex presidente de la República del Paraguay; Además de Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz-Tagle ex presidente de la República de Chile; así como Luis Osvaldo Hurtado Larrea, ex presidente del Ecuador.

Asimismo, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, ex presidente de la República del Ecuador; además de Mauricio Macri, ex presidente de la Nación Argentina; También Jorge Jamil Mahuad Witt, ex presidente de la República del Ecuador; así como Carlos Diego Mesa Gisbert, ex presidente de la República de Bolivia.

Además de Lenín Boltaire Moreno Garcés, ex presidente de la República del Ecuador; así como Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, primera mujer en ejercer como presidenta de la República de Panamá; Andrés Pastrana Arango, ex presidente de Colombia; además de Ernesto Pérez Balladares González-Revilla, ex presidente de la República de Panamá.

También Jorge Fernando Quiroga Ramírez, ex presidente de Bolivia; así como Mariano Rajoy Brey, ex presidente del Gobierno de España; Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, ex presidente de la República de Costa Rica; así como Juan Carlos María Wasmosy Monti, ex presidente de la República de Paraguay.