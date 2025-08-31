Rechazo de morenistas a perfiles del PAN atora la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados

La falta de consensos en la bancada de Morena, y su rechazo a perfiles panistas como el de Kenia López Rabadán, atoró la elección de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la cual debe quedar instalada este 31 de agosto previo al arranque del segundo año de actividades de la LXVI Legislatura.

Aunque los diputados de Morena están de acuerdo con que el Partido Acción Nacional (PAN) presida la Mesa Directiva durante el siguiente año, como lo establece la ley, en lo que no hay consenso es en el perfil de la panista que asumirá ese cargo.

Kenia López Rabadán era la principal propuesta del PAN para asumir la Presidencia de la Mesa Directiva, sin embargo, su perfil crítico hacia el gobierno provocó que un sector de diputados de Morena la rechazara.

El pasado 28 de agosto, Animal Político informó la división que hay en Morena entre los que rechazaban totalmente la llegada de López Rabadán a la Presidencia de la Mesa Directiva y quienes no veían con malos ojos que asumiera ese cargo.

El PAN ha puesto sobre la mesa otros cinco perfiles de aspirantes a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero hasta ahora ninguno ha convencido a Morena, que es el grupo mayoritario y sus votos son necesarios para alcanzar las dos terceras partes del Pleno y así definir ese cargo.

Ante la posibilidad de que la Mesa Directiva no se pueda instalar este 31 de agosto por falta de acuerdos, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, dijo: “Tenemos que enfrentar como venga las circunstancias, estamos preparados, pero tratamos de evitar cualquier crisis política o constitucional que se presente en la Cámara de Diputados”.

Según Ricardo Monreal, la bancada de Morena le dio la facultad de llegar a un acuerdo con Elías Lixa, el coordinador de los diputados federales del PAN, sobre el perfil que asumirá la presidencia de la Mesa Directiva para el periodo 2025-2026.

“Lo que falta es como mayoría calificada que somos junto con nuestros aliados, buscar la manera mediante acuerdo quién pueda presidirla (la Mesa Directiva) integrante del PAN. No se ha definido, todavía no hay la definición sobre la Presidencia de la Mesa Directiva”, insistió Monreal.

El coordinador de los diputados morenistas no dio nombres sobre las propuestas que el PAN ha presentado para la Presidencia de la Mesa Directiva, a excepción del caso de Kenia López Rabadán que ya es público. Lo que sí mencionó es que quien asuma ese cargo debe ser institucional, plural y que conduzca con respeto las sesiones del Pleno.

Cuatro horas de reunión y sin acuerdo

La bancada de Morena se reunió durante cuatro horas el sábado por la noche para tratar de elegir la Vicepresidencia y la Secretaría de la Mesa Directiva que le corresponden para el segundo año de actividades de la actual Legislatura, pero en eso tampoco hubo consenso.

Dos de los legisladores que se disputan la Vicepresidencia son Sergio Gutiérrez Luna, quien fue el presidente de la Mesa Directiva el último año, y Dolores Padierna, quien busca repetir en este cargo que ya ocupó entre 2024 y 2025.

Mientras la Secretaría de la Mesa Directiva es disputada por la poblana Xóchitl Zagal y por Julieta Villalpando, quien también busca repetir en este cargo que ya ocupó el último año.

Más de 60 diputados de Morena debatieron sobre los perfiles que deben ocupar estos puestos. Lo hicieron en una reunión que inició a las 20:00 horas y que acabó hasta las 24:00 horas, sin ningún acuerdo.

Otro cargo de Morena que estaría en disputa es la vicecoordinación de la bancada que por ahora posee Gabriela Jiménez, quien ha atravesado algunas crisis políticas en su paso por la Cámara de Diputados, por ejemplo, cuando su exesposo inició un nuevo partido político, o cuando fue señalada de negociar con el PAN para que la reforma antinepotismo se aplicara a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, algo que ella negó.

Ricardo Monreal comentó que nada sobre la vicecoordinación de Gabriela Jiménez “se ha definido”, y que será el grupo parlamentario el que decidirá sobre ese cargo.

Los diputados de Morena están convocados para reunirse de nuevo esta tarde para definir estos cargos, previo a la sesión preparatoria que se realizará a las 17:00 horas para votar la nueva integración de la Mesa Directiva.