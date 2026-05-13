Recibe Sheinbaum en Palacio Nacional a la CNTE de Chiapas

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió el lunes en Palacio Nacional a integrantes de la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, encuentro que se acordó luego de una protesta y bloqueo de docentes en el aeropuerto de Palenque, de dicha entidad, el pasado 1 de mayo.

Ese día, los docentes entregaron un documento a la Mandataria, en el cual exigieron solución a sus demandas, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, la creación de plazas, mejorar las prestaciones laborales y garantizar el acceso a servicios básicos como luz y agua.

La Mandataria ha rechazado la posibilidad de eliminar la reforma al ISSSTE de 2007, argumentando que regresar a este modelo de pensiones implicaría una carga financiera que el gobierno mexicano no puede solventar, aunque durante su campaña prometió la eliminación de esta reforma.