Recibe Sheinbaum en Palacio Nacional a la CNTE de Chiapas

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió el lunes en Palacio Nacional a integrantes de la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, encuentro que se acordó luego de una protesta y bloqueo de docentes en el aeropuerto de Palenque, de dicha entidad, el pasado 1 de mayo.
Ese día, los docentes entregaron un documento a la Mandataria, en el cual exigieron solución a sus demandas, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, la creación de plazas, mejorar las prestaciones laborales y garantizar el acceso a servicios básicos como luz y agua.
La Mandataria ha rechazado la posibilidad de eliminar la reforma al ISSSTE de 2007, argumentando que regresar a este modelo de pensiones implicaría una carga financiera que el gobierno mexicano no puede solventar, aunque durante su campaña prometió la eliminación de esta reforma.
“Venimos en la exigencia de que se resuelvan las demandas. La reunión debe ser con capacidad resolutiva porque es con la presidenta”, declaró Isael González, secretario general de la sección VII de Chiapas, previo a entrar a la reunión.
“El tema de infraestructura, que el pago de energía eléctrica lo absorba el gobierno federal, estatal, municipal, así como el pago de agua potable, para que no sean los padres de familia que, de forma mensual, tengan que aportar económicamente”, añadió.
La CNTE ha amagado con bloqueos y una posible huelga nacional previo al Mundial 2026 bajo el lema “sin solución no rodará el balón”.