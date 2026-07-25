$!Reciben a 11 niñas y niños a bordo de buque de la Armada en Manzanillo

MANZANILLO, Colima._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Fuerza Naval del Pacífico, informó que este sábado 25 de julio recibió a 11 niñas y niños, quienes realizaron una visita guiada a bordo del Buque ARM “Zapoteco” (AMP-02), como parte de una jornada de convivencia.
A través de un comunicado, la Semar señaló que durante el recorrido, las y los visitantes conocieron las diferentes áreas operativas del buque, así como parte del trabajo que realiza el personal naval para cumplir las misiones que la Nación le confiere.
Asimismo, elementos del Batallón de Infantería de Marina No. 2 (BATAIM-2) realizaron una muestra del equipo táctico y de protección empleado en sus operaciones, brindando a las niñas y los niños la oportunidad de conocer e interactuar con parte del material utilizado por las y los Infantes de Marina en el cumplimiento de sus misiones.
La jornada permitió a las niñas y los niños convivir con personal naval, conocer de cerca las capacidades de la Armada de México y vivir una experiencia enriquecedora, promoviendo valores como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la solidaridad, al tiempo que les brindó un espacio de aprendizaje, recreación y sana convivencia.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México fortalece los lazos de cercanía con la sociedad mediante actividades que promueven el bienestar, la convivencia y el desarrollo integral de la niñez, reflejando el compromiso, la vocación de servicio y el sentido humano que distinguen a las y los marinos navales, refrendando así su compromiso de Servir a México.