$!Reciben a 11 niñas y niños a bordo de buque de la Armada en Manzanillo

A través de un comunicado, la Semar señaló que durante el recorrido, las y los visitantes conocieron las diferentes áreas operativas del buque, así como parte del trabajo que realiza el personal naval para cumplir las misiones que la Nación le confiere.

MANZANILLO, Colima._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Fuerza Naval del Pacífico, informó que este sábado 25 de julio recibió a 11 niñas y niños, quienes realizaron una visita guiada a bordo del Buque ARM “Zapoteco” (AMP-02), como parte de una jornada de convivencia.

Asimismo, elementos del Batallón de Infantería de Marina No. 2 (BATAIM-2) realizaron una muestra del equipo táctico y de protección empleado en sus operaciones, brindando a las niñas y los niños la oportunidad de conocer e interactuar con parte del material utilizado por las y los Infantes de Marina en el cumplimiento de sus misiones.

La jornada permitió a las niñas y los niños convivir con personal naval, conocer de cerca las capacidades de la Armada de México y vivir una experiencia enriquecedora, promoviendo valores como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la solidaridad, al tiempo que les brindó un espacio de aprendizaje, recreación y sana convivencia.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México fortalece los lazos de cercanía con la sociedad mediante actividades que promueven el bienestar, la convivencia y el desarrollo integral de la niñez, reflejando el compromiso, la vocación de servicio y el sentido humano que distinguen a las y los marinos navales, refrendando así su compromiso de Servir a México.