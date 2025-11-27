Reclama Alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz respeto a Noroña

Grecia Quiroz, Alcaldesa suplente de Uruapan y viuda de Carlos Manzo González, respondió a las críticas del legislador federal Gerardo Fernández Noroña, respecto a sus declaraciones en su contra.

En su mensaje, cuestionó el tono del legislador y señaló que “hay niveles para conducirse a una mujer que vive un duelo”, al pedir respeto en las expresiones dirigidas hacia ella.

Reprochó que se usara su situación personal para descalificarla y rechazó que se minimizara el impacto del crimen de su esposo en su familia y en el municipio de Uruapan.

Subrayó que sus decisiones tenían como eje la situación de violencia que enfrentó el Presidente Municipal y la necesidad de que se esclareciera el ataque.

Este mismo jueves, un Juez de Control vinculó a proceso a Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual y coordinador operativo del asesinato de Carlos Manzo González, así como a siete ex escoltas que aquella noche tenían a su cargo la seguridad del Presidente Municipal.

La resolución se dictó tras una audiencia de casi 18 horas que se prolongó hasta la madrugada de este jueves.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía de Michoacán, a Jorge Armando “N” se le atribuyó el delito de homicidio calificado como autor intelectual, mientras que a los ex escoltas de Carlos Manzo González se les procesa por homicidio calificado bajo la modalidad de comisión por omisión, al considerar que, en su calidad de garantes, no evitaron el ataque contra el Presidente Municipal durante los festejos de Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan.

El Juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

En la exposición de datos de prueba, el Ministerio Público sostuvo que Jorge Armando “N” habría operado como enlace de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, encabezada por Ramón Álvarez Ayala, “R-1”.

Desde un chat de mensajería, “El Licenciado” habría coordinado a por lo menos 10 participantes en la logística del crimen, ordenando la vigilancia en tiempo real de los movimientos de Carlos Manzo González y autorizando el ataque incluso si el Presidente Municipal estaba acompañado de su hijo o de otros familiares.

La Fiscalía señaló que, a cambio del asesinato, se ofrecieron hasta 2 millones de pesos a los ejecutores materiales.

Durante su intervención en la audiencia, “El Licenciado” se deslindó de las acusaciones y negó vínculos con el CJNG. Afirmó ante el Juez que fue detenido el 18 de noviembre de 2025 cuando se dirigía a un partido de futbol de su hijo y que, desde ese momento y hasta el día 21 de noviembre, permaneció incomunicado y fue víctima de tortura por elementos de la Fiscalía de Michoacán, antes de quedar recluido en un penal de alta seguridad.

Negó conocer a integrantes de grupos del narcotráfico y rechazó pertenecer a alguna organización criminal.

La Fiscalía desacreditó esa versión y defendió sus estudios periciales en balística y análisis de video como sustento de la hipótesis de la participación de “El Licenciado” y de los ex escoltas en el homicidio de Carlos Manzo González.

El Juez de la causa ratificó la medida de prisión preventiva para los ocho imputados, al estimar que existía riesgo de fuga y de interferencia en la investigación.

“El Licenciado” permanecerá en reclusión y los siete ex escoltas seguirán internos mientras la Fiscalía desarrolla la indagatoria complementaria dentro del plazo fijado por el juzgado.