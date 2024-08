El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que el Gobierno de EU no le había entregado información de la detención o entrega del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, así como a Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Durante su conferencia de prensa matutina, adelantó que el 6 de agosto de 2024 hablaría sobre el informe que había reclamado al Gobierno de Estados Unidos, con los detalles de la captura de “El Mayo” y de Joaquín Guzmán López.

“Ahora que está lo del señor Zambada, estamos pidiendo la información, mañana viene el Gabinete de Seguridad y vamos a hablar de eso y vamos a seguir actuando con libertad y dignidad”, expresó AMLO.

“¿Todavía no tienen certeza de cómo fue la detención?”, le preguntó un reportero. “No se tiene la certeza, no se tienen todos los elementos”, respondió el mandatario nacional. “¿No tiene un informe de las agencias mexicanas?”, insistió el periodista.

“Si, ya se ha ido avanzando, pero cuando tengamos el informe del Gobierno de Estados Unidos y tengamos más elementos, vamos a informar”, contestó el presidente. “Pero, ¿es de amigos que no informen pronto?”, cuestionó el reportero.

“Sí, sí, sí, a los amigos se les tiene paciencia y no hay que desesperarnos. Nosotros no somos alcahuetes de nadie, nosotros representamos al pueblo, no somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún Gobierno extranjero”, afirmó López Obrador.