MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó sus redes para arremeter contra los congresistas republicanos de Estados Unidos que amenazan con enviar militares de su país para combatir los cárteles en México. “Amenazan con invadir, venden armas de alto poder y no hacen nada por sus jóvenes”, reclamó.

El mensaje se da en un momento en el que funcionarios de ambos países han cruzado declaraciones sobre el tema de las drogas y luego de que congresistas republicanos, tanto en la Cámara de Representantes, como en el Senado de Estados Unidos, impulsan proyectos de ley para permitir el envío del Ejército de Estados Unidos a México; el representante Dan Crenshaw y el Senador Lindsey Graham lideran los esfuerzos legislativos más significativo.

“Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente”, reclamó el Presidente en su cuenta de Twitter sin hacer mención de los congresistas republicanos.

Si bien el Presidente no mencionó en su tuit a los congresistas republicanos, sí hace referencia a las iniciativas que ellos han presentado. Hasta ahora, son 28 los republicanos que han tomado alguna acción ante el Congreso de Estados Unidos para autorizar el envío de militares contra cárteles en México o, en su caso, designar a esos grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

Sin embargo, más tarde, López Obrador añadió otro mensaje en redes sociales. “A esto me refiero. Es contradictorio e hipócrita”, dijo, adjuntando un link a una noticia sobre la liga de básquetbol en EU, la NBA, que aprobó esta semana permitir que los jugadores consuman marihuana y eliminar las sanciones que hasta ahora pesaba sobre su consumo.

REPUBLICANOS CONTRA CÁRTELES

La acción en firme más reciente fue la de los senadores Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Kennedy (Louisiana), quienes presentaron el proyecto de ley “Para poner fin a grupos y organizaciones criminales notorias, agresivas y despiadadas (NARCOS) de 2023”.

La propuesta del Senado presentada este 29 de marzo da un paso adelante a la Resolución de enero enviada a la Cámara de Representantes por los también republicanos Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz (Florida), que solamente autoriza el envío de militares al Gobierno de los Estados Unidos a México.

El plan de Graham y de Kennedy fue adelantado por en una conferencia de prensa en el 7 de marzo pasado, pero ahora el proyecto fue remitido al Comité de Inteligencia.

“[Se permite al Gobierno] llevar a cabo una planificación operativa internacional estratégica para las acciones de lucha contra los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales transnacionales”, dice el proyecto de ley. “Integrando todos los instrumentos del poder nacional, incluidas las actividades diplomáticas, financieras, militares, de inteligencia, de seguridad nacional y de aplicación de la ley dentro y entre las agencias”.

El proyecto de la Ley NARCOS es copatrocinado por otros cuatro senadores hasta ahora: Marcha Blackburn (Tennessee), Josh Hawley (Missouri), Steve Daines (Minnesota), Mike Lee (Utah) y Mike Braun (Indiana).

En tanto, el proyecto H.J.Res.18 o Resolución de Incursión (CARTEL AUMF, en inglés) es respaldado por 20 republicanos hasta ahora, mientras espera su turno en el Comité de Relaciones Exteriores.

En la lista también se incluye al representante Chip Roy (Texas), quien no ha apoyado oficialmente la resolución de Crenshaw, pero en 2021 presentó un proyecto para nombrar a cárteles como FTO, en sintonía con el plan de Graham y Kennedy.

En la Cámara de Representantes, quienes se han sumado al proyecto son: Jake Ellzey, Beth Van Duyne, Pat Fallon, Pete Sessions, Michael Burgess, Randy Weber, Mónica de La Cruz, Tony Gonzales y Brian Babin, todos de Texas.

Además de Earl L. “Buddy” Carter y Marjorie Taylor Greene, ambos de Georgia; Richard Hudson y David Rouzer, de Carolina del Norte; Neal Dunn (Florida); Jack Bergman y John Moolenaar, de Minnesota, y Mike García (California).

No obstante, el Gobierno del Presidente Joe Biden, a través de la portavoz Karine Jean-Pierre, ha rechazado el plan de nombrar a cárteles como terroristas. “Designar a estos cárteles como FTO no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento”, dijo Jean-Pierre a inicios de marzo.

Sin embargo, el Secretario de Estado, Antony Blinken, ante pregunta del senador Graham, dijo que “consideraría” nombrar a cárteles como FTO”.En otra audiencia, el Fiscal General, Merrick Garland, reconoció retos “diplomáticos” y estratégicos con México en caso de nombrarse cárteles como grupos terroristas y permitir la incursión militar.

El Departamento de Defensa, a través de Melissa Dalton, subsecretaria para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, advirtió de implicaciones negativa en la cooperación con México.

“[Al] sopesar las ventajas y desventajas de algunos de los pasos que se están considerando en términos del uso de la fuerza o ciertas designaciones [militares], creo que debemos ser claros acerca de cuáles podrían ser algunas de las implicaciones para las líneas de cooperación que tenemos con México”, dijo ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el 8 de marzo.

Esta semana, el Presidente López Obrador se refirió directamente a Graham en su conferencia matutina: “Yo le quiero hacer una pregunta al Senador, o dos o tres, porque es buena la polémica. Yo sostengo que, yo como Presidente y cualquier persona, puede ir a cualquier persona del territorio nacional y sí hay riesgos en unas regiones más que otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país”.