Jorge Sánchez Ordóñez -hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, asesinado el 2 de enero de 2015, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa-, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por no reunirse con familiares de víctimas o de periodistas asesinados, porque ellos no son María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Sabemos que no somos importantes para usted, porque no somos la mamá del ‘Chapo’”, dijo Sánchez Ordóñez, quien el 24 de enero reclamó al Mandatario nacional, la impunidad que impera en el caso de su padre, así como de un colectivo de familiares de periodistas asesinados.

Sánchez Ordóñez acudió por segunda vez en una semana a la conferencia de prensa matutina presidencial, ya que según López Obrador, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, le daría información al respecto.

La funcionaria federal ofreció a Sánchez Ordóñez asistencia para revisar los casos con la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Sin embargo, la comparación que el hijo del periodista asesinado hizo con la madre del ex líder del Cártel de Sinaloa, causó el enojo del Presidente de la República.

“Les va a atender la Secretaria, porque es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones y actuamos con honestidad y humanismo. Cuando hablas de la mamá del ‘Chapo’, esos son los argumentos de nuestros adversarios, porque me bajé a saludarla y con ese hecho tratan de igualarme”, comentó López Obrador.

“Me dicen que por qué no atiendo a familiares de víctimas, pero todo el tiempo los estoy escuchando, ando a ras de tierra recogiendo los sentimientos de la gente”, afirmó, quien dijo no prestarse a la manipulación y reprochó a la organización no gubernamental Artículo 19, dedicarse a atacar a su Administración.

“Con todo respeto, no nos estamos chupando el dedo”, añadió.

“Vas a ser atendido. Recibo siempre y estoy atendiendo todos los días. Me dedico a que se imparta justicia, no de ahora, desde hace 40 años o más. Lo hacemos por convicción, pero me sales con lo de la mamá del ‘Chapo’, pues eso es lo que dice Claudio X. González, Ciro Gómez Leyva, [Carlos] Loret de Mola, las organizaciones que reciben dinero, porque están en contra nuestra”, concluyó.

El 26 de enero de 2015, la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado veracruzana, informó que el periodista Moisés Sánchez Cerezo -director y editor del medio electrónico La Unión, de Medellín de Bravo, Veracruz-, fue asesinado el mismo día que fue privado ilegalmente de la libertad, en su domicilio particular, por un grupo de hombres armados.

La entonces Procuraduría informó, en ese entonces, que pediría al Congreso local, el desafuero del Alcalde de Medellín del Bravo, Omar Cruz Reyes, militante del Partido Acción Nacional, para iniciar un proceso en su contra por su probable responsabilidad por el asesinato de Sánchez Cerezo, quien se convirtió en el onceavo periodista muerto durante el Gobierno de Duarte de Ochoa.

La Procuraduría veracruzana informó que Moisés Sánchez fue asesinado por tres ex elementos de la extinta Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río y otras dos personas, por orden del chofer del alcalde de Medellín.