Reclama saxofonista en evento de Sheinbaum: ‘En Oaxaca no es tiempo de mujeres’

La saxofonista María Elena Ríos burló la seguridad de presidencia y subió al templete en un evento de Claudia Sheinbaum en Oaxaca para protestar contra el gobernador Salomón Jara por la supuesta liberación de su agresor, Juan Vera Carrizal.

“El día de hoy, presidenta, quiero decirle que me rindo, me rindo, gobernador. Usted y Juan Vera Carrizal ganan. Juan Vera Carrizal no está en el hospital”, en el micrófono principal.

La presidenta se acercó a ella para escucharla con una sonrisa, sin embargo, no emitió ninguna palabra.

“Quiero decirle presidenta que en Oaxaca las mujeres no tenemos justicia”, aseguró.

También desplegó una manta que decía: “Me rindo, gobernador. Aquí mi lucha termina. Libera a Vera Carrizal. Ustedes ganan porque en Oaxaca no es tiempo de mujeres. Bienvenida, presidenta”.

De acuerdo con la saxofonista, Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido que vivió en 2019 no se encuentra en el hospital Santa Anita del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, como se había reportado.

Los asistentes al evento interrumpieron a protesta de Elena Ríos con gritos de “presidenta, presidenta” y posteriormente “gobernador, gobernador”, en apoyo a Salomón Jara que también estaba presente en el templete.