Las rocas destruyeron la casa y la panadería de la señora Cirila y su hijo Francisco. El cuerpo de ella fue hallado metros adelante y a él no lo han podido encontrar. En la bolillería trabajaba también el joven William, quien todas las noches subía para hornear pan desde la madrugada. Su cuerpo fue hallado metros más abajo, donde se atoraron restos de ramas, lodo y objetos que el deslave se llevó.

Esta parte más alta de esta calle Constitución concentra a ocho de las 47 personas muertas de forma oficial por el huracán Otis y a una de las 59 personas desaparecidas, según el balance de este sábado 4 de noviembre. Sin embargo, los familiares de las víctimas no han obtenido ninguna ayuda de ningún nivel de gobierno.

Ellas eran la familia de Rogelio y Cándido, quienes este sábado trabajan casi en silencio bajo el sol. Son amables pero prefieren no dar entrevistas. Hablan poco con los cuatro vecinos que les ayudan a limpiar la zona, como ha sucedido en los últimos días. Solo ellos, con sus mazos, sus picos y sus palas.

Aunque las viviendas que quedaron en pie están inhabitables, los vecinos que desde el 26 de octubre duermen con familiares que les dieron refugio, acuden sin falta cada día a esperar a los Servidores de la nación. No quiere que el censo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador les pase de largo. A 12 días del paso del huracán, siguen esperando la ayuda gubernamental.

Reclaman también que las autoridades no han hecho todo lo suficiente para hallar a Francisco, que continúa desaparecido.

Familiares y vecinos rescataron los cuerpos de las víctimas, limpiaron el área donde quedaron destruidas sus casas, retiraron las piedras del camino como han podido. No han logrado levantar la palmera arrancada de raíz ni los dos postes que cruzan el camino.

Esbeidi Justo Suástegui, quien perdió su vivienda, accede a platicar y repite uno de los reclamos de buena parte de los habitantes de Acapulco a quienes no les ha llegado la ayuda: “Acapulco no solo es la costera”.

“De todo lo que quedó destrozado, entre vecinos se ha hecho el trabajo (de limpieza). Esperamos que nos volteen a ver, porque nadie volteado para arriba. Acapulco no es la Costera, Acapulco son las colonias también. Los vecinos necesitamos apoyo. No se ve nada, no se ve apoyo. Ya pasado más una semana”.

Durante el huracán, Esbeidi y su esposo huyeron hacia la casa de sus padres para protegerse, pero después, cuando las ráfagas de viento se llevaron el techo de esa segunda vivienda, los cuatro tuvieron que correr hacia la casa de su vecino.