Recluyen a dos hombres en El Altiplano por presuntamente participar en el ataque al Ejército en Jalisco

Dos hombres fueron imputados por su presunta participación en los ataques armados contra elementos del Ejército Mexicano durante el operativo de captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, informó la Fiscalía General de la República.

Mediante un comunicado de prensa, la FGR informó que Andrés “N” y Genaro “N” fueron detenidos el domingo 22 de febrero, y la imputación fue formulada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Las autoridades los señalaron por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El Ministerio Público Federal obtuvo de un Juez de Control la prisión preventiva oficiosa en contra de ambos detenidos, una vez que expuso los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que luego de concluir la audiencia celebrada por videoconferencia, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.