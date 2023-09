El único ex gobernador mexiquense de las últimas dos décadas que faltó en el recinto legislativo fue Enrique Peña Nieto, presidente de la República del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 y mandatario del Estado de México, del 16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre de 2011.

El titular del Poder Ejecutivo Federal acudió como invitado de honor a la ceremonia, a la cual asistieron el gobernador saliente, Del Mazo Maza, así como los ex mandatarios estatales priistas Arturo Montiel Rojas, Emilio Chuayffet Chemor y Eruviel Ávila Villegas.

Durante la ceremonia de la toma de protesta de la maestra Delfina Gómez Álvarez ante el Congreso mexiquense, como la primera mujer gobernadora del Estado de México, además de ser la única persona que no es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), antes con otros nombres, en casi 94 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a su antecesor, Enrique Peña Nieto, y al mandatario estatal saliente, Alfredo del Mazo Maza, como unos “demócratas”.

En un discurso improvisado al término de la ceremonia, el político tabasqueño alabó a Del Mazo Maza y a Peña Nieto, por supuestamente haberse negado a operar fraudes electorales. Además, reconoció la colaboración que tuvo con el gobernador saliente, a quien le reconoció haber trabajado sin distingo partidista.

“Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes [Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada], lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo, eso no lo voy a olvidar”, indicó López Obrador.

“Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México, por eso muchos reclamos a Alfredo, ¿qué querían, que usara el presupuesto público para favorecer a candidatos y a partidos?, eso es antidemocrático, ¿Qué quería, que hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido?, eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata. Lo tengo que decir porque nos ha costado mucho, incluso ha costado vidas”, insistió el mandatario nacional.

“Cuando hay gestos como los que he mencionado, es importante reconocerlo, eso se tiene que saber, así como se tiene que señalar y denunciar, estigmatizar al corrupto y al mapache electoral, al que le roba la voluntad del pueblo, así también hay que reconocer los gestos de demócratas y de gente que actúa con rectitud y que pone por delante el interés general, porque el gran partido, el partido más importante es el partido del pueblo de México”, resaltó el presidente de la República.