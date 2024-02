El paquete de iniciativas legales y constitucionales que envió al Congreso de la Unión, mismas que denominó “reformas para el pueblo”, fue presentado casi al final de su Gobierno debido a la jornada electoral que concluirá el 2 de junio, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Por qué hasta fin de sexenio y en año electoral?”, preguntó un reportero, durante la conferencia de prensa.

“Porque hasta ahora se dieron las condiciones y porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir”, respondió López Obrador.

“No va ser nada más qué candidato gana o ver qué partido, alianza o candidato gana, es decidir por un proyecto y eso considero es más importante”, afirmó.

El Presidente de México anunció que la Secretaria Luisa María Alcalde estaría informando durante las conferencias de prensa matutinas, detalles de cada una de las reformas para evitar que hubiera “manipulación”.

“Vamos a estar analizando una por una, nos va a dar oportunidad de informar ampliamente para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación, por eso tenemos que informar, informar, informar, porque están esperando cómo afectarnos, cómo dañarnos y atacarnos”, señaló.

“Iremos detallando con los diferentes funcionarios que han venido trabajando en estas reformas para poder, no solamente dar claridad, sino también responder a cualquier duda”, señaló, en su turno, la titular de la SEGOB.

Alcalde Luján repasó una por una las 20 reformas presentadas, y destacó, entre otras, que se busca revertir “el deterioro de las pensiones”.